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https://arabic.sputniknews.com/20220503/وكالة-الجيش-الصحراوي-يستهدف-خنادق-القوات-المغربية-في-مناطق-قطاع-المحبس-1061813286.html
وكالة: الجيش الصحراوي يستهدف خنادق القوات المغربية في مناطق قطاع "المحبس"
وكالة: الجيش الصحراوي يستهدف خنادق القوات المغربية في مناطق قطاع "المحبس"
ذكرت وزارة الدفاع الوطني الصحراوية إن وحدات الجيش الصحراوي نفذت، يوم الاثنين، هجمات جديدة ضد القوات المغربية في مناطق سبخة تنوشاد، أميطير، لمخينزة ولعكد في... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T10:39+0000
2022-05-03T10:42+0000
العالم العربي
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وأوضحت الوزارة في بيان: "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد، فيما ركزت مفارز أخرى قصفها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة لعكد بقطاع المحبس"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية .وأضاف البيان: "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي دمرت مقر قيادة فيلق الاحتلال 43 بمنطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس" .وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، ركزت أول أمس الأحد قصفها على جنود الاحتلال المغربي في منطقتي كلب النص وأسطيلة ولد بوكرين في قطاع أوسرد .وأشارت الوزارة إلى أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل قصفها لخنادق جنود الاحتلال الموجودة على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/وكالة-الجيش-الصحراوي-يستهدف-القوات-المغربية-في-أودي-الظمران-1060828506.html
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العالم العربي

وكالة: الجيش الصحراوي يستهدف خنادق القوات المغربية في مناطق قطاع "المحبس"

10:39 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 03.05.2022)
© AP Photo / Abdeljalil Bounharالمغرب الصحراء الغربية
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
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ذكرت وزارة الدفاع الوطني الصحراوية إن وحدات الجيش الصحراوي نفذت، يوم الاثنين، هجمات جديدة ضد القوات المغربية في مناطق سبخة تنوشاد، أميطير، لمخينزة ولعكد في قطاع المحبس.
وأوضحت الوزارة في بيان: "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد، فيما ركزت مفارز أخرى قصفها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة لعكد بقطاع المحبس"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية .
وأضاف البيان: "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي دمرت مقر قيادة فيلق الاحتلال 43 بمنطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس" .
وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، ركزت أول أمس الأحد قصفها على جنود الاحتلال المغربي في منطقتي كلب النص وأسطيلة ولد بوكرين في قطاع أوسرد .
وأشارت الوزارة إلى أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل قصفها لخنادق جنود الاحتلال الموجودة على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
صورة لضابط من الجيش المغربي يمشي بالقرب من الحدود مع الكركرات في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
وكالة: الجيش الصحراوي يستهدف القوات المغربية في "أودي الظمران"
4 أبريل, 11:38 GMT
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