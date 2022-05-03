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ياسر جلال يكشف حقيقة "اعتزاله الفن" بعد أدائه دور السيسي
ياسر جلال يكشف حقيقة "اعتزاله الفن" بعد أدائه دور السيسي
كشف الممثل المصري، ياسر جلال، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اعتزاله الفن، بعد قيامه بدور عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري في مسلسل "الاختيار 3". 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T14:43+0000
2022-05-03T14:43+0000
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مجتمع
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأجرت وكالة سي إن إن، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع ياسر جلال، نفى من خلالها "اعتزاله الفن" بعد أدائه دور السيسي في مسلسل "الاختيار 3"، موضحا أن القائمين على المتحدة للخدمات الإعلامية، وهم المسؤولون عن المسلسل الأخير أكدوا له أنه لا يوجد شيء اسمه هذا الدور هو آخر المطاف.وأوضح القائمون على المتحدة للخدمات الإعلامية أنه ممثل "شاطر" وسيقوم بأدوار أخرى، على أن يعود إلى طريقة العمل التي اتبعها في السنوات الأخيرة، وهو ما أكده الفنان المصري.وقال ياسر جلال: "من يدير شؤون الإعلام متعلمين ومثقفين وفاهمين أن هذا فن وفخامة الرئيس يعرف جيدا دور الفن في المجتمع".وذكر ياسر جلال، الممثل المصري أنه بعد نجاحه في أداء شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعليه أداء شخصيات أخرى وأدوار مختلفة، مثل الكوميديا والتراجيديا بهدف دعم هذا النجاح.ومع بداية عرضه، تصدر الممثل المصري ياسر جلال، محرك البحث "غوغل"، عقب الحلقة الأولى من المسلسل، والذي يجسد فيه شخصية الرئيس المصري عبد ‏الفتاح السيسي.‏وعُرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحداث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب ثورة 30 يونيو.فيما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/ياسر-جلال-يثير-تفاعلا-واسعا-بعد-ظهوره-في-شخصية-السيسي-فيديو-1060790802.html
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع, الرئيس عبدالفتاح السيسي

ياسر جلال يكشف حقيقة "اعتزاله الفن" بعد أدائه دور السيسي

14:43 GMT 03.05.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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كشف الممثل المصري، ياسر جلال، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اعتزاله الفن، بعد قيامه بدور عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري في مسلسل "الاختيار 3".
وأجرت وكالة سي إن إن، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع ياسر جلال، نفى من خلالها "اعتزاله الفن" بعد أدائه دور السيسي في مسلسل "الاختيار 3"، موضحا أن القائمين على المتحدة للخدمات الإعلامية، وهم المسؤولون عن المسلسل الأخير أكدوا له أنه لا يوجد شيء اسمه هذا الدور هو آخر المطاف.
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وأوضح القائمون على المتحدة للخدمات الإعلامية أنه ممثل "شاطر" وسيقوم بأدوار أخرى، على أن يعود إلى طريقة العمل التي اتبعها في السنوات الأخيرة، وهو ما أكده الفنان المصري.
وقال ياسر جلال: "من يدير شؤون الإعلام متعلمين ومثقفين وفاهمين أن هذا فن وفخامة الرئيس يعرف جيدا دور الفن في المجتمع".
وذكر ياسر جلال، الممثل المصري أنه بعد نجاحه في أداء شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعليه أداء شخصيات أخرى وأدوار مختلفة، مثل الكوميديا والتراجيديا بهدف دعم هذا النجاح.
ومع بداية عرضه، تصدر الممثل المصري ياسر جلال، محرك البحث "غوغل"، عقب الحلقة الأولى من المسلسل، والذي يجسد فيه شخصية الرئيس المصري عبد ‏الفتاح السيسي.‏
وعُرض جزئي مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان خلال العامين الماضيين، وتناول الجزء الثاني أحداث فض مسجد "رابعة العدوية" عقب ثورة 30 يونيو.
فيما تناول الجزء الأول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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