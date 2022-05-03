https://arabic.sputniknews.com/20220503/-الحكيم-يجدد-استنكاره-العمليات-العسكرية-التركية-المتكررة-على-العراق-ويوجه-دعوة-إلى-الحكومة-1061813073.html
الحكيم يجدد استنكاره العمليات العسكرية التركية المتكررة على العراق ويوجه دعوة إلى الحكومة
الحكيم يجدد استنكاره العمليات العسكرية التركية المتكررة على العراق ويوجه دعوة إلى الحكومة
جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، استنكاره للعمليات العسكرية التركية المتكررة على سيادة أراضي العراق. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T10:31+0000
2022-05-03T10:31+0000
2022-05-03T10:31+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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وقال الحكيم، في كلمة له، عقب صلاة العيد: "نجدد استنكارنا للعمليات العسكرية التركية المتكررة على سيادة أراضينا ونرفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار أو استهداف أمنها القومي".وشدد على أن "تسليط الضوء على هذا الملف بات ضرورة وطنية فكما أننا لا نريد تعكير الأجواء مع الجارة تركيا لوجود وشائج مجتمعية ومصالح كبيرة ومهمة معها فإننا في الوقت نفسه لا نريد أن تُستهدف السيادة العراقية بهذه الطريقة التي تجرح الكرامة العراقية وتستفز أبناءه".وختم الحكيم بدعوة الحكومة إلى مكاشفة الشعب والقوى السياسية عن الإجراءات المتخذة في معالجة هذا الملف الذي يستهدف السيادة العراقية وأن تكون المعالجات بقدر المسؤولية والأهمية الوطنية لهذا الملف الحساس.وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت تركيا إطلاق العملية العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وأدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/أردوغان-لن-نسمح-لأحد-أن-يفرقنا-ويحرضنا-ضد-بعضنا-البعض-1061785333.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
الحكيم يجدد استنكاره العمليات العسكرية التركية المتكررة على العراق ويوجه دعوة إلى الحكومة
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جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، استنكاره للعمليات العسكرية التركية المتكررة على سيادة أراضي العراق.
وقال الحكيم، في كلمة له، عقب صلاة العيد: "نجدد استنكارنا للعمليات العسكرية التركية المتكررة على سيادة أراضينا ونرفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار أو استهداف أمنها القومي".
وشدد على أن "تسليط الضوء على هذا الملف بات ضرورة وطنية فكما أننا لا نريد تعكير الأجواء مع الجارة تركيا لوجود وشائج مجتمعية ومصالح كبيرة ومهمة معها فإننا في الوقت نفسه لا نريد أن تُستهدف السيادة العراقية بهذه الطريقة التي تجرح الكرامة العراقية وتستفز أبناءه".
وختم الحكيم بدعوة الحكومة إلى مكاشفة الشعب والقوى السياسية عن الإجراءات المتخذة في معالجة هذا الملف الذي يستهدف السيادة العراقية وأن تكون المعالجات بقدر المسؤولية والأهمية الوطنية لهذا الملف الحساس.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت تركيا إطلاق العملية العسكرية
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وأدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.