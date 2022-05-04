https://arabic.sputniknews.com/20220504/أميرة-سعودية-تنشر-صورة-جديدة-لـالأمير-النائم-وتعلق-عليها-1061830307.html
أميرة سعودية تنشر صورة جديدة لـ"الأمير النائم" وتعلق عليها
أميرة سعودية تنشر صورة جديدة لـ"الأمير النائم" وتعلق عليها
نشرت الأميرة السعودية، ريما بنت طلال، أحدث صورة للأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم" إثر دخوله في غيبوبة منذ أكثر من 17 عاما. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:08+0000
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السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وفي الصورة التي نشرتها الأميرة ريما، وهي شقيقة الأمير والملياردير الوليد بن طلال على صفحتها بتويتر، مساء الثلاثاء، يظهر الأمير النائم مستلقيا بفراشه تحت غطاء كتب عليه "نحن نحبك عزيزي". كما يظهر في الصورة أيضا إلى جانبه والده الأمير خالد بن طلال الذي ظهرت على وجهه ابتسامة خفيفة وهو يمسك بكتف ابنه.وعلقت الأميرة ريما على الصورة بقولها، "الله يشفيه ويعافيه حبيبي ويحفظكم".وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، ففي بداية العام الماضي قام برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب، وفي 2019 حرك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.
https://arabic.sputniknews.com/20210102/الأمير-النائم-يفاجئ-السعوديين-في-أول-أيام-العام-الجديد-فيديو-1047687009.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
أميرة سعودية تنشر صورة جديدة لـ"الأمير النائم" وتعلق عليها
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نشرت الأميرة السعودية، ريما بنت طلال، أحدث صورة للأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم" إثر دخوله في غيبوبة منذ أكثر من 17 عاما.
وفي الصورة التي نشرتها الأميرة ريما، وهي شقيقة الأمير والملياردير
الوليد بن طلال على صفحتها بتويتر، مساء الثلاثاء، يظهر الأمير النائم مستلقيا بفراشه تحت غطاء كتب عليه "نحن نحبك عزيزي".
كما يظهر في الصورة أيضا إلى جانبه والده الأمير خالد بن طلال الذي ظهرت على وجهه ابتسامة خفيفة وهو يمسك بكتف ابنه.
وعلقت الأميرة ريما على الصورة بقولها، "الله يشفيه ويعافيه حبيبي ويحفظكم".
وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"
، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.
ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".
وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، ففي بداية العام الماضي قام برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب، وفي 2019 حرك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.