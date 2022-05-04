https://arabic.sputniknews.com/20220504/أنصار-الله-تحذر-من-انهيار-هدنة-الأمم-المتحدة-في-اليمن-1061846124.html

"أنصار الله" تحذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة في اليمن

"أنصار الله" تحذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة في اليمن

حذر رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T14:19+0000

2022-05-04T14:19+0000

2022-05-04T14:19+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة– سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر تويتر: "بعد خرق الهدنة بطائرة تجسسية شن طيران العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) غارة جوية في منطقة حرض بمحافظة حجة".وأضاف: "من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة (غربي اليمن)".وبوقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، "إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع (سي اتش 4) تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بخرق الهدنة والقيام بأعمال عدائية في مديرية حرض بمحافظة حجة".وكانت الجماعة قد اتهمت التحالف العربي، الأحد الماضي، برفض منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط لأول رحلة تجارية ضمن رحلات الهدنة الأممية في مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، حيث كان من المقرر انطلاق الرحلة من صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة تلقيها موافقة من الأمم المتحدة بتسيير الرحلة التجارية الأولى منذ 6 أعوام.وردت الحكومة اليمنية، على اتهام "أنصار الله" بتحميل الجماعة مسؤولية تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، متهمةً إياها بمخالفة الاتفاق عبر محاولة فرض ركاب بجوازات سفر غير صادرة عنها، مشيرةً إلى أن الاتفاق ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة الحكومة، وهو ما نفته الجماعة. وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده. كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن. ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/اليمن-إصابة-7-من-الشرطة-في-هجوم-بطائرات-مسيرة-على-مقر-أمني-شرق-مدينة-تعز-1061843837.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن