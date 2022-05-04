https://arabic.sputniknews.com/20220504/إصابة-وزير-الخارجية-الأمريكي-بفيروس-كورونا-1061856435.html

إصابة وزير الخارجية الأمريكي بفيروس كورونا

إصابة وزير الخارجية الأمريكي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة الوزير أنتوني بلينكن بفيروس كورونا المستجد. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T20:07+0000

2022-05-04T20:07+0000

2022-05-04T20:07+0000

وزير الخارجية الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

فيروس كورونا

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جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، على ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال برايس إن نتيجة فحوصات أجراها بلينكن في وقت سابق اليوم للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية.وأضاف: " "ثبتت إصابة بلينكين بـ COVID-19 بعد ظهر اليوم من خلال اختبار PCR"، لافتا إلى أن بلينكن كان قد تلقى التطعيم المضاد لكورونا بكامل جرعاته، إضافة إلى الجرعة التنشيطية.وأوضح برايس أن بلينكن "يعاني من أعراض خفيفة فقط".وقال إن الوزير لم يلتق الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل شخصي لعدة أيام.لكن الشبكة الأمريكية قالت إن بلينكن حضر عشاء مراسلي البيت الأبيض يوم السبت الماضي، الذي حضره أيضا الرئيس بايدن.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/الكشف-عن-فحوصات-بايدن-بعد-إصابة-موظف-قريب-من-الرئيس-الأمريكي-بكورونا-1054391940.html

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وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فيروس كورونا