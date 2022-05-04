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إصابة وزير الخارجية الأمريكي بفيروس كورونا
إصابة وزير الخارجية الأمريكي بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة الوزير أنتوني بلينكن بفيروس كورونا المستجد. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T20:07+0000
2022-05-04T20:07+0000
وزير الخارجية الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فيروس كورونا
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جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، على ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال برايس إن نتيجة فحوصات أجراها بلينكن في وقت سابق اليوم للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية.وأضاف: " "ثبتت إصابة بلينكين بـ COVID-19 بعد ظهر اليوم من خلال اختبار PCR"، لافتا إلى أن بلينكن كان قد تلقى التطعيم المضاد لكورونا بكامل جرعاته، إضافة إلى الجرعة التنشيطية.وأوضح برايس أن بلينكن "يعاني من أعراض خفيفة فقط".وقال إن الوزير لم يلتق الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل شخصي لعدة أيام.لكن الشبكة الأمريكية قالت إن بلينكن حضر عشاء مراسلي البيت الأبيض يوم السبت الماضي، الذي حضره أيضا الرئيس بايدن.
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وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فيروس كورونا

إصابة وزير الخارجية الأمريكي بفيروس كورونا

20:07 GMT 04.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة الوزير أنتوني بلينكن بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، على ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال برايس إن نتيجة فحوصات أجراها بلينكن في وقت سابق اليوم للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية.
وأضاف: " "ثبتت إصابة بلينكين بـ COVID-19 بعد ظهر اليوم من خلال اختبار PCR"، لافتا إلى أن بلينكن كان قد تلقى التطعيم المضاد لكورونا بكامل جرعاته، إضافة إلى الجرعة التنشيطية.
وأوضح برايس أن بلينكن "يعاني من أعراض خفيفة فقط".
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وقال إن الوزير لم يلتق الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل شخصي لعدة أيام.
لكن الشبكة الأمريكية قالت إن بلينكن حضر عشاء مراسلي البيت الأبيض يوم السبت الماضي، الذي حضره أيضا الرئيس بايدن.
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