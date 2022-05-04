https://arabic.sputniknews.com/20220504/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لاستكمال-العمل-على-الحزمة-السادسة-من-العقوبات-ضد-روسيا-بحلول-9-مايو--1061848508.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي يخطط لاستكمال العمل على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا بحلول 9 مايو

إعلام: الاتحاد الأوروبي يخطط لاستكمال العمل على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا بحلول 9 مايو

يخطط الاتحاد الأوروبي لاستكمال العمل بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا بحلول 9 مايو/ أيار على أبعد تقدير، حسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" نقلا عن... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T15:01+0000

2022-05-04T15:01+0000

2022-05-04T15:01+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

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وقالت الوكالة في بيان إن "الكتلة (الأوروبية) تخطط لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات بنهاية الأسبوع أو بحلول يوم 9 مايو".في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظرا مرحليا على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.وقال ممثل المفوضية الأوروبية، إريك مامر، اليوم الأربعاء، إن مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن الحزمة السادسة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا تم تقديمها إلى مجلس دول الاتحاد الأوروبي، والذي يمكنه تعديلها.واقترحت المفوضية الأوروبية الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف المزيد من البنوك وشخصيات عسكرية، بانتظار الموافقة عليها من المجلس والبرلمان الأوروبيين.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء إن "الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية كبيرة مسؤولة عن جرائم حرب في بوتشا وماريبول".وأوضحت أن "تلك العقوبات تستهدف فصل بنوك روسية من التعامل بنظام سويفت بينها بنك (سبيربنك)".وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-الحزمة-السادسة-للعقوبات-التي-تستهدف-شخصيات-عسكرية-روسية-كبيرة--1061830009.html

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