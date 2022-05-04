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https://arabic.sputniknews.com/20220504/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-موسكو-ودول-الشرق-الأوسط-عام-2021-بنسبة-56-1061830931.html
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين موسكو ودول الشرق الأوسط عام 2021 بنسبة 56%
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين موسكو ودول الشرق الأوسط عام 2021 بنسبة 56%
أفادت البوابة الرسمية لرئيس بلدية موسكو، صباح اليوم الأربعاء، بأن التجارة الخارجية لموسكو مع دول الشرق الأوسط في عام 2021 بلغت نحو 20 مليار دولار. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:32+0000
2022-05-04T07:32+0000
روسيا
اقتصاد
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ونقل بيان البوابة الذي تلاه نائب رئيس بلدية موسكو للسياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية والملكية فلاديمير يفيموف: "روسيا تواصل تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط. ففي عام 2021، تجاوز حجم التبادل التجاري للعاصمة معها، أي بلدان الشرق الأوسط، 20 مليار دولار وزاد بنسبة 56.1 في المائة مقارنة بعام 2020، في حين بلغت حصة موسكو في حجم التبادل التجاري لروسيا 36.5 في المائة".يشار إلى أن تركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر أصبحت المستوردة الرئيسية لمنتجات العاصمة.وجاء في البيان "تعد دول الشرق الأوسط من المناطق الواعدة لتنمية صادرات العاصمة. ففي عام 2021، بلغت شحنات موسكو من المنتجات غير الأولية وغير المتعلقة بالطاقة ما يقرب من 2.8 مليار دولار، بزيادة 21.8 في المائة عن عام 2020".وأشار البيان إلى أنه من أجل الحفاظ على الشراكات وإقامة العلاقات التجارية والاقتصادية، سيعقد في 18 مايو/أيار الجاري، المؤتمر الدولي عن بعد "موسكو - الشرق الأوسط 2022"، في موسكو، وذلك في إطار الحوار المفتوح، حيث سيتم تحديد آفاق التعاون متبادل المنفعة، وعرض إمكانات التصدير لشركات العاصمة.
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روسيا, اقتصاد

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين موسكو ودول الشرق الأوسط عام 2021 بنسبة 56%

07:32 GMT 04.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو
بناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أفادت البوابة الرسمية لرئيس بلدية موسكو، صباح اليوم الأربعاء، بأن التجارة الخارجية لموسكو مع دول الشرق الأوسط في عام 2021 بلغت نحو 20 مليار دولار.
ونقل بيان البوابة الذي تلاه نائب رئيس بلدية موسكو للسياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية والملكية فلاديمير يفيموف: "روسيا تواصل تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط. ففي عام 2021، تجاوز حجم التبادل التجاري للعاصمة معها، أي بلدان الشرق الأوسط، 20 مليار دولار وزاد بنسبة 56.1 في المائة مقارنة بعام 2020، في حين بلغت حصة موسكو في حجم التبادل التجاري لروسيا 36.5 في المائة".

يشار إلى أن تركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر أصبحت المستوردة الرئيسية لمنتجات العاصمة.

وجاء في البيان "تعد دول الشرق الأوسط من المناطق الواعدة لتنمية صادرات العاصمة. ففي عام 2021، بلغت شحنات موسكو من المنتجات غير الأولية وغير المتعلقة بالطاقة ما يقرب من 2.8 مليار دولار، بزيادة 21.8 في المائة عن عام 2020".

وأشار البيان إلى أنه من أجل الحفاظ على الشراكات وإقامة العلاقات التجارية والاقتصادية، سيعقد في 18 مايو/أيار الجاري، المؤتمر الدولي عن بعد "موسكو - الشرق الأوسط 2022"، في موسكو، وذلك في إطار الحوار المفتوح، حيث سيتم تحديد آفاق التعاون متبادل المنفعة، وعرض إمكانات التصدير لشركات العاصمة.
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