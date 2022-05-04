https://arabic.sputniknews.com/20220504/الأردن-يشارك-في-مؤتمر-بروكسل-6-بشأن-مستقبل-سوريا-الأسبوع-المقبل-1061835822.html

الأردن يشارك في مؤتمر "بروكسل 6" بشأن مستقبل سوريا الأسبوع المقبل

الأردن يشارك في مؤتمر "بروكسل 6" بشأن مستقبل سوريا الأسبوع المقبل

أكدت المملكة الأردنية مشاركتها في مؤتمر "بروكسل 6" بشأن مستقبل سوريا، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأسبوع المقبل. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T09:21+0000

2022-05-04T09:21+0000

2022-05-04T09:21+0000

العالم العربي

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وذكرت وكالة "المملكة" الأردنية، أن المؤتمر يهدف إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي.وبحسب الوكالة: "ويشارك في المؤتمر، الذي ينطلق في في 10 مايو/أيار الحالي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وأن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة".وأكدت الوكالة أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.وبحسب الوكالة، فإن حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي توزع على 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.

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https://arabic.sputniknews.com/20190226/مؤتمر-بروكسل-سوريا-1039360283.html

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