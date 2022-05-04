عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الأردن-يشارك-في-مؤتمر-بروكسل-6-بشأن-مستقبل-سوريا-الأسبوع-المقبل-1061835822.html
الأردن يشارك في مؤتمر "بروكسل 6" بشأن مستقبل سوريا الأسبوع المقبل
الأردن يشارك في مؤتمر "بروكسل 6" بشأن مستقبل سوريا الأسبوع المقبل
أكدت المملكة الأردنية مشاركتها في مؤتمر "بروكسل 6" بشأن مستقبل سوريا، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأسبوع المقبل. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:21+0000
2022-05-04T09:21+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103190/08/1031900848_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_255a330e4a320579f9c9be922c38a534.jpg
وذكرت وكالة "المملكة" الأردنية، أن المؤتمر يهدف إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي.وبحسب الوكالة: "ويشارك في المؤتمر، الذي ينطلق في في 10 مايو/أيار الحالي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وأن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة".وأكدت الوكالة أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.وبحسب الوكالة، فإن حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي توزع على 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20200701/سوريا-تصدر-بيانا-بشأن-مؤتمر-بروكسل-والمواقف-الصادرة-عنه-1045878006.html
https://arabic.sputniknews.com/20190226/مؤتمر-بروكسل-سوريا-1039360283.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103190/08/1031900848_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_3db9162c624083aba4738ef339bd6521.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الأردن يشارك في مؤتمر "بروكسل 6" بشأن مستقبل سوريا الأسبوع المقبل

09:21 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر دعم مستقبل سوريا في بروكسل، 25 أبريل/ نيسان 2018
مؤتمر دعم مستقبل سوريا في بروكسل، 25 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت المملكة الأردنية مشاركتها في مؤتمر "بروكسل 6" بشأن مستقبل سوريا، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة "المملكة" الأردنية، أن المؤتمر يهدف إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي.
وبحسب الوكالة: "ويشارك في المؤتمر، الذي ينطلق في في 10 مايو/أيار الحالي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وأن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة".
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2020
سوريا تصدر بيانا بشأن مؤتمر بروكسل والمواقف الصادرة عنه
1 يوليو 2020, 08:42 GMT
وأكدت الوكالة أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
وبحسب الوكالة، فإن حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي توزع على 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2019
نيبينزيا: مؤتمر بروكسل حول سوريا لن يكتمل دون مشاركة دمشق
26 فبراير 2019, 18:58 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала