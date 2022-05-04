https://arabic.sputniknews.com/20220504/الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-تستهدف-النفط-والبنوك-1061826869.html
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النفط والبنوك
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النفط والبنوك
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين الروس،... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T00:02+0000
2022-05-04T00:02+0000
2022-05-04T00:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059000827_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55cc87928298d52ef74e7b853c689dab.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوريل، على تويتر، اليوم الأربعاء، "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، والتخلص من التوجه النازي الذي ظهر في هذا البلد منذ عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/صحيفة-أمريكية-الغرب-يقع-في-فخ-العقوبات-على-روسيا-والصراع-المتفاقم-1061807373.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059000827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c75877cc6fd498778cadff91227061d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النفط والبنوك
تابعنا عبر
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين الروس، وذلك في إطار الرد على العمليات الروسية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوريل، على تويتر، اليوم الأربعاء، "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط".
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، والتخلص من التوجه النازي الذي ظهر في هذا البلد منذ عام 2014.