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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-تستهدف-النفط-والبنوك-1061826869.html
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النفط والبنوك
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النفط والبنوك
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين الروس،... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T00:02+0000
2022-05-04T00:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوريل، على تويتر، اليوم الأربعاء، "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، والتخلص من التوجه النازي الذي ظهر في هذا البلد منذ عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/صحيفة-أمريكية-الغرب-يقع-في-فخ-العقوبات-على-روسيا-والصراع-المتفاقم-1061807373.html
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أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النفط والبنوك

00:02 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين الروس، وذلك في إطار الرد على العمليات الروسية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوريل، على تويتر، اليوم الأربعاء، "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط".
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صحيفة أمريكية: الغرب يقع في فخ العقوبات على روسيا والصراع المتفاقم
أمس, 06:42 GMT
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، والتخلص من التوجه النازي الذي ظهر في هذا البلد منذ عام 2014.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:02 GMT
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