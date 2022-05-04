https://arabic.sputniknews.com/20220504/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تقديم-معدات-عسكرية-إضافية-لمولدوفا-1061832954.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية إضافية لمولدوفا
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية إضافية لمولدوفا
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تزويد القوات المسلحة المولدوفية بمعدات عسكرية إضافية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:07+0000
2022-05-04T08:07+0000
2022-05-04T08:28+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ميشيل خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حيث أوضح إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد القوات المسلحة المولدوفية بمعدات عسكرية إضافية. وقال ميشيل: "نخطط هذا العام لزيادة دعمنا لمولدوفا بشكل كبير من خلال تزويد قواتها المسلحة بمعدات عسكرية إضافية".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضًا الدعم في مكافحة المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية إضافية لمولدوفا
08:07 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تزويد القوات المسلحة المولدوفية بمعدات عسكرية إضافية.
وجاءت تصريحات ميشيل خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حيث أوضح إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد القوات المسلحة المولدوفية بمعدات عسكرية إضافية.
وقال ميشيل: "نخطط هذا العام لزيادة دعمنا لمولدوفا بشكل كبير من خلال تزويد قواتها المسلحة بمعدات عسكرية إضافية".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضًا الدعم في مكافحة المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية.