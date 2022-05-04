عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تقديم-معدات-عسكرية-إضافية-لمولدوفا-1061832954.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية إضافية لمولدوفا
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية إضافية لمولدوفا
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تزويد القوات المسلحة المولدوفية بمعدات عسكرية إضافية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:07+0000
2022-05-04T08:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102272/38/1022723858_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6be61292bfb9880799f85171c8b5f77.jpg
وجاءت تصريحات ميشيل خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حيث أوضح إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد القوات المسلحة المولدوفية بمعدات عسكرية إضافية. وقال ميشيل: "نخطط هذا العام لزيادة دعمنا لمولدوفا بشكل كبير من خلال تزويد قواتها المسلحة بمعدات عسكرية إضافية".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضًا الدعم في مكافحة المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102272/38/1022723858_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7c19defb292b267d5e6fc58c4954948.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية إضافية لمولدوفا

08:07 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تزويد القوات المسلحة المولدوفية بمعدات عسكرية إضافية.
وجاءت تصريحات ميشيل خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حيث أوضح إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد القوات المسلحة المولدوفية بمعدات عسكرية إضافية.
وقال ميشيل: "نخطط هذا العام لزيادة دعمنا لمولدوفا بشكل كبير من خلال تزويد قواتها المسلحة بمعدات عسكرية إضافية".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضًا الدعم في مكافحة المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала