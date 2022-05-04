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https://arabic.sputniknews.com/20220504/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-الحزمة-السادسة-للعقوبات-التي-تستهدف-شخصيات-عسكرية-روسية-كبيرة--1061830009.html
الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية روسية كبيرة
الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية روسية كبيرة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي اقترح الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية روسية... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T06:58+0000
2022-05-04T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضافت دير لاين: "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع بنوكا روسية من التعامل بنظام "سويفت" بما فيها "سبيربنك".وفي غضون تلك التصريحات، وصل الروبل الروسي لأفضل مستوى له مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي، انخفض سعر صرف الدولار أثناء تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 1.72% ليصل إلى 68.33 روبل، بعد أن كان 70.86 أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مشروع-العقوبات-الجديد-القادم-من-الاتحاد-الأوروبي-الغوا-أنفسكم--1061829504.html
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روسيا

الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية روسية كبيرة

06:58 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 07:23 GMT 04.05.2022)
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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يتبع
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي اقترح الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية روسية كبيرة شاركت في معارك بوتشا وماريوبول.
وأضافت دير لاين: "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع بنوكا روسية من التعامل بنظام "سويفت" بما فيها "سبيربنك".
وفي غضون تلك التصريحات، وصل الروبل الروسي لأفضل مستوى له مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي، انخفض سعر صرف الدولار أثناء تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 1.72% ليصل إلى 68.33 روبل، بعد أن كان 70.86 أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
الخارجية الروسية تعلق على مشروع العقوبات الجديد القادم من الاتحاد الأوروبي.. "الغوا أنفسكم"
06:37 GMT
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