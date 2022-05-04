عربي
الخارجية البريطانية: يجب أن تتخذ الشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت إجراءات لحظر "آر تي" و"سبوتنيك"
https://arabic.sputniknews.com/20220504/البرلمان-البيلاروسي-يوافق-على-اعتماد-عقوبة-الإعدام-1061840238.html
البرلمان البيلاروسي يوافق على اعتماد عقوبة الإعدام
البرلمان البيلاروسي يوافق على اعتماد عقوبة الإعدام
أقر البرلمان البيلاروسي مشروع قانون يراعي إمكانية إعدام مَن يحاول ارتكاب جريمة الإرهاب. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T11:29+0000
2022-05-04T12:01+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061841663_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_256d68779b9288be9499658081008b9b.jpg
وكان جهاز الإعلام التابع لمجلس النواب البيلاروسي أفاد في نهاية أبريل/نيسان الماضي أن مجلس النواب أقر مشروع القانون الذي تم إعداده لتأكيد عزم الدولة على مكافحة الإرهاب.وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية في 4 مايو/أيار إن الغرفة العليا للبرلمان البيلاروسي أقرت مشروع قانون تعديل قانون العقوبات والذي يراعي إمكانية صدور حكم الإعدام.وأوضح رئيس لجنة التشريع، سيرغي سيفيتس، أن مشروع القانون يجيز إصدار حكم الإعدام بحق الذين يستعدون لارتكاب جرائم القتل التي تستهدف ممثلي الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، وارتكاب جرائم الإرهاب باستخدام منشآت الطاقة النووية والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية ويستعدون لاغتيال شخصية سياسية أو اجتماعية بهدف التأثير على قرارات السلطة وإرهاب السكان والإخلال بالأمن العام.ويجب أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061841663_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_c2b1bccf737b7ac9e886fe9377408bc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم

البرلمان البيلاروسي يوافق على اعتماد عقوبة الإعدام

11:29 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Борис Бабановمبنى برلمان بيلاروسيا
مبنى برلمان بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Борис Бабанов
تابعنا عبرTelegram
أقر البرلمان البيلاروسي مشروع قانون يراعي إمكانية إعدام مَن يحاول ارتكاب جريمة الإرهاب.
وكان جهاز الإعلام التابع لمجلس النواب البيلاروسي أفاد في نهاية أبريل/نيسان الماضي أن مجلس النواب أقر مشروع القانون الذي تم إعداده لتأكيد عزم الدولة على مكافحة الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية في 4 مايو/أيار إن الغرفة العليا للبرلمان البيلاروسي أقرت مشروع قانون تعديل قانون العقوبات والذي يراعي إمكانية صدور حكم الإعدام.
وأوضح رئيس لجنة التشريع، سيرغي سيفيتس، أن مشروع القانون يجيز إصدار حكم الإعدام بحق الذين يستعدون لارتكاب جرائم القتل التي تستهدف ممثلي الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، وارتكاب جرائم الإرهاب باستخدام منشآت الطاقة النووية والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية ويستعدون لاغتيال شخصية سياسية أو اجتماعية بهدف التأثير على قرارات السلطة وإرهاب السكان والإخلال بالأمن العام.
ويجب أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала