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https://arabic.sputniknews.com/20220504/البنتاغون-تدفق-الأسلحة-لأوكرانيا-مستمر-يوميا-بسرعة-لا-تصدق-1061856777.html
البنتاغون: تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر يوميا بسرعة لا تصدق
البنتاغون: تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر يوميا بسرعة لا تصدق
أكد المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي، جون كيربي، أن تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
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البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في إفادة صحفية للمتحدث باسم البنتاغون، اليوم الأربعاء.وقال كيربي إن: "تدفق الأسلحة لأوكرانيا يستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق، ونحن نتحدث مع الأوكرانيين يوميا والأسلحة تصل لأيديهم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب على الغرب أن يكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وفي إطار متصل اعتبر كيربي أن "الروس لم يحرزوا التقدم الذي أرادوه في دونباس، وواجهوا مقاومة أوكرانية صلبة في كل جانب"، مضيفا: "نعتقد أن ثمة تقدم في دونباس ولكنه أبطأ مما توقع الروس".وفي هذا الصدد، أبلغ بوتين ماكرون أن الغرب يمكن أن يساعد في إنهاء "جرائم الحرب والقصف المكثف على البلدات والمستوطنات في دونباس"، التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين.وتواصل القوات الروسية منذ 24 فبراير/ شباط الماضي عملياتها العسكرية في دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تحتجز-90-أجنبيا-رهائن-1061828087.html
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البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر يوميا بسرعة لا تصدق

20:45 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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أكد المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي، جون كيربي، أن تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في إفادة صحفية للمتحدث باسم البنتاغون، اليوم الأربعاء.
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: أوكرانيا تحتجز 90 أجنبيا رهائن
04:48 GMT
وقال كيربي إن: "تدفق الأسلحة لأوكرانيا يستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق، ونحن نتحدث مع الأوكرانيين يوميا والأسلحة تصل لأيديهم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب على الغرب أن يكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وفي إطار متصل اعتبر كيربي أن "الروس لم يحرزوا التقدم الذي أرادوه في دونباس، وواجهوا مقاومة أوكرانية صلبة في كل جانب"، مضيفا: "نعتقد أن ثمة تقدم في دونباس ولكنه أبطأ مما توقع الروس".
وفي هذا الصدد، أبلغ بوتين ماكرون أن الغرب يمكن أن يساعد في إنهاء "جرائم الحرب والقصف المكثف على البلدات والمستوطنات في دونباس"، التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وتواصل القوات الروسية منذ 24 فبراير/ شباط الماضي عملياتها العسكرية في دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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