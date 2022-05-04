https://arabic.sputniknews.com/20220504/الجيش-اللبناني-يجري-تدريبا-على-إسعاف-وإخلاء-المصابين-لدى-وقوع-انفجار-فيديو-1061848947.html
الجيش اللبناني يجري تدريبا على إسعاف ونقل المصابين لدى وقوع انفجار... فيديو
الجيش اللبناني يجري تدريبا على إسعاف ونقل المصابين لدى وقوع انفجار... فيديو
أجري الجيش اللبناني تدريبا على إسعاف ونقل المصابين لدى وقوع انفجار، وذلك بعد قرابة عامين من انفجار دام وقع بمرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 200 شخص. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:10+0000
2022-05-04T15:10+0000
2022-05-04T15:16+0000
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1046190052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa3e07cc82078a30c3c423cb7afc8bbf.jpg
وقال الجيش في بيان اليوم الأربعاء، إنه أجرى مناورة "حول العمل المشترك للتدخل عند وقوع انفجار، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية وفرز المصابين ونقلهم للمعالجة".ونفذ المناورة عناصر من الفوج المجوقل وعناصر من مركز الصليب الأحمر اللبناني فرع جونيه، وفق نص البيان.وجرى تنفيذ المناورة داخل ثكنة الفوج المجوقل في بلدة غوسطا بمحافظة جبل لبنان بمشاركة طوافة من القوات الجوية.وفي أغسطس/آب 2020، أسفر انفجار وقع في مرفأ بيروت إلى مقتل 214 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وخلف دمارا واسعا في العاصمة.ووقتها عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم في المرفأ من دون إجراءات وقاية.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/1046190052_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_920e713e130084d6e63310fd9b5a1f44.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
الجيش اللبناني يجري تدريبا على إسعاف ونقل المصابين لدى وقوع انفجار... فيديو
15:10 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
أجري الجيش اللبناني تدريبا على إسعاف ونقل المصابين لدى وقوع انفجار، وذلك بعد قرابة عامين من انفجار دام وقع بمرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وقال الجيش في بيان اليوم الأربعاء، إنه أجرى مناورة "حول العمل المشترك للتدخل عند وقوع انفجار، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية وفرز المصابين ونقلهم للمعالجة".
ونفذ المناورة عناصر من الفوج المجوقل وعناصر من مركز الصليب الأحمر اللبناني فرع جونيه، وفق نص البيان.
وجرى تنفيذ المناورة داخل ثكنة الفوج المجوقل في بلدة غوسطا بمحافظة جبل لبنان بمشاركة طوافة من القوات الجوية.
وفي أغسطس/آب 2020، أسفر انفجار وقع في مرفأ بيروت
إلى مقتل 214 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وخلف دمارا واسعا في العاصمة.
ووقتها عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم في المرفأ من دون إجراءات وقاية.