https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تستأنف-معالجة-تأشيرات-الهجرة-في-كوبا-1061858723.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تستأنف معالجة تأشيرات الهجرة في كوبا
الخارجية الأمريكية: واشنطن تستأنف معالجة تأشيرات الهجرة في كوبا
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي، براين نيكولز، في بيان إن السفارة الأمريكية في هافانا بدأت في معالجة عدد محدود من تأشيرات الهجرة... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T23:28+0000
2022-05-04T23:28+0000
2022-05-04T23:28+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب نيكولز على تويتر يوم الأربعاء: "يسرنا أن نعلن استئنافنا المحدود لمعالجة تأشيرات الهجرة في هافانا قد بدأ بشكل جيد".وأضاف: "نتطلع في المستقبل إلى معالجة العديد من تأشيرات الهجرة ومواصلة توسيع خدماتنا القنصلية في هافانا".ويشار إلى أن كوبا شهدت، العام الماضي، تصاعدا في محاولات الهجرة غير المصرح بها، والتي غذتها جزئيا الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وزيادة العقوبات الأمريكية وخفض المساعدات من فنزويلا.وكانت السفارة الأمريكية في كوبا قد قللت عام 2017 من بعض الخدمات في بسبب المخاوف مما يسمى بهجمات متلازمة هافانا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الأمريكية: واشنطن تستأنف معالجة تأشيرات الهجرة في كوبا
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قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي، براين نيكولز، في بيان إن السفارة الأمريكية في هافانا بدأت في معالجة عدد محدود من تأشيرات الهجرة للكوبيين.
واشنطن - سبوتنيك
. وكتب نيكولز على تويتر يوم الأربعاء: "يسرنا أن نعلن استئنافنا المحدود لمعالجة تأشيرات الهجرة في هافانا قد بدأ بشكل جيد".
وأضاف: "نتطلع في المستقبل إلى معالجة العديد من تأشيرات الهجرة ومواصلة توسيع خدماتنا القنصلية في هافانا".
ويشار إلى أن كوبا شهدت، العام الماضي، تصاعدا في محاولات الهجرة غير المصرح بها، والتي غذتها جزئيا الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وزيادة العقوبات الأمريكية وخفض المساعدات من فنزويلا
.
وكانت السفارة الأمريكية في كوبا قد قللت عام 2017 من بعض الخدمات في بسبب المخاوف مما يسمى بهجمات متلازمة هافانا.