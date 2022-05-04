https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الإيرانية-تدعو-السويد-للإفراج-الفوري-عن-مواطنها-حميد-نوري-1061854030.html
الخارجية الإيرانية تدعو السويد للإفراج الفوري عن مواطنها حميد نوري
الخارجية الإيرانية تدعو السويد للإفراج الفوري عن مواطنها حميد نوري
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان مكالمة هاتفية مع نظيرته السويدية آن لينده،، مساء اليوم الأربعاء، بحث خلالها القضايا المهمة، ومنها محاكمة... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T18:28+0000
2022-05-04T18:28+0000
2022-05-04T18:28+0000
العالم
السويد
إيران
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وعن محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد، قال عبد اللهيان أن إيران تعتبر اعتقال ومحاكمة هذا المواطن غير قانونَيين وتطالب بالإفراج عنه فوراً.وأضاف عبداللهيان: من المؤسف أن مجموعة إرهابية لها تاريخ من الجرائم ضد الشعب الإيراني وحتى العراق في حقبة نظام صدام البعثي، قد تولت مسؤولية التلفيق المصطنع لهذا الملف في السويد.وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في هذا الاتصال عن أمله في أن يشهد البلدان ومن خلال الإرادة والجهود المشتركة والمتبادلة تطور العلاقات في مختلف المجالات، وفقا لوكالة "ارنا".واتفق وزيرا خارجية إيران والسويد على استمرار المشاورات والتبادل المستمر لوجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.وتحتجز السويد الإيراني حميد نوري منذ أكثر من عامين وتتهمه بلعب دور رئيسي في إعدام سجناء سياسيين بأوامر الحكومة داخل سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.وبموجب القانون السويدي، يحق للقضاء محاكمة السويديين والأجانب بتهمة ارتكاب جرائم منافية للقانون الدولي خارج البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/محكمة-إيرانية-تؤيد-حكم-الإعدام-بحق-مواطن-يحمل-الجنسية-السويدية-متهم-بالتجسس-لصالح-الموساد-1061842095.html
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العالم, السويد, إيران
الخارجية الإيرانية تدعو السويد للإفراج الفوري عن مواطنها حميد نوري
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان مكالمة هاتفية مع نظيرته السويدية آن لينده،، مساء اليوم الأربعاء، بحث خلالها القضايا المهمة، ومنها محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد.
وعن محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد، قال عبد اللهيان
أن إيران تعتبر اعتقال ومحاكمة هذا المواطن غير قانونَيين وتطالب بالإفراج عنه فوراً.
وأضاف عبداللهيان: من المؤسف أن مجموعة إرهابية لها تاريخ من الجرائم ضد الشعب الإيراني وحتى العراق في حقبة نظام صدام البعثي، قد تولت مسؤولية التلفيق المصطنع لهذا الملف في السويد.
وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في هذا الاتصال عن أمله في أن يشهد البلدان ومن خلال الإرادة والجهود المشتركة والمتبادلة تطور العلاقات في مختلف المجالات، وفقا لوكالة "ارنا"
.
واتفق وزيرا خارجية إيران والسويد على استمرار المشاورات والتبادل المستمر لوجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.
وتحتجز السويد الإيراني حميد نوري منذ أكثر من عامين وتتهمه بلعب دور رئيسي في إعدام سجناء سياسيين بأوامر الحكومة داخل سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
وبموجب القانون السويدي، يحق للقضاء محاكمة السويديين والأجانب بتهمة ارتكاب جرائم منافية للقانون الدولي خارج البلاد.