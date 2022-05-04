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الخارجية البريطانية: يجب أن تتخذ الشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت إجراءات لحظر "آر تي" و"سبوتنيك"
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-البريطانية-يجب-أن-تتخذ-الشبكات-الاجتماعية-وخدمات-الإنترنت-إجراءات-لحظر-آر-تي-وسبوتنيك-1061841987.html
الخارجية البريطانية: يجب أن تتخذ الشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت إجراءات لحظر "آر تي" و"سبوتنيك"
الخارجية البريطانية: يجب أن تتخذ الشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت إجراءات لحظر "آر تي" و"سبوتنيك"
قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، يجب أن تتخذ الشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت ومتجر التطبيقات إجراءات لحظر محتوى قناة "آر تي" ووكالة... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T12:12+0000
2022-05-04T12:22+0000
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وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن المملكة المتحدة سوف تمنع روسيا من الوصول إلى خدمات في مجالات الاستشارات الإدارية والمحاسبة والعلاقات العامة.كما فرضت بريطانيا عقوبات على مساعد الرئيس الروسي ماكسيم أوريشكين.كما شملت العقوبات الجديدة شركة "كاماز" الروسية وعدة شركات أخرى.
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العالم, بريطانيا, روسيا

الخارجية البريطانية: يجب أن تتخذ الشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت إجراءات لحظر "آر تي" و"سبوتنيك"

12:12 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 04.05.2022)
© AFP 2022 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
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يتبع
قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، يجب أن تتخذ الشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت ومتجر التطبيقات إجراءات لحظر محتوى قناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك".
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن المملكة المتحدة سوف تمنع روسيا من الوصول إلى خدمات في مجالات الاستشارات الإدارية والمحاسبة والعلاقات العامة.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على مساعد الرئيس الروسي ماكسيم أوريشكين.
كما شملت العقوبات الجديدة شركة "كاماز" الروسية وعدة شركات أخرى.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:41 GMT
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