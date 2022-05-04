https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الروسية-تعلق-على-مشروع-العقوبات-الجديد-القادم-من-الاتحاد-الأوروبي-الغوا-أنفسكم--1061829504.html
الخارجية الروسية تعلق على مشروع العقوبات الجديد القادم من الاتحاد الأوروبي.. "الغوا أنفسكم"
الخارجية الروسية تعلق على مشروع العقوبات الجديد القادم من الاتحاد الأوروبي.. "الغوا أنفسكم"
علقت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، على العقوبات الاقتصادية الدورية التي يعلن عنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T06:37+0000
2022-05-04T06:37+0000
2022-05-04T06:56+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" تعليقا على إعداد بروكسل لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا: "لن أتحدث لفترة طويلة عن حزمة الطاقة والعقوبات الوشيكة، لكن أريد أن أقول إذا كانوا يريدون إيذاءنا حقًا، فدعهم يلغون أنفسهم".وأضافت زاخاروفا قائلة: "سنفتقدهم كثيرا".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن الخطوات المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن حزمة العقوبات التالية التي يعدها الاتحاد الأوروبي تتضمن رفض شراء النفط الروسي لمدة ستة أشهر ووقف استيراد المنتجات البترولية بحلول نهاية العام.وقالت الصحيفة إن "ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة المبادرة اليوم الأربعاء ويمكن أن يتخذوا قرارًا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ومحور الحزمة هو اقتراح بأن تتوقف الدول الأعضاء في الكتلة عن استيراد النفط الخام الروسي لمدة ستة أشهر وعدم شراء المزيد من المنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تعلق على مشروع العقوبات الجديد القادم من الاتحاد الأوروبي.. "الغوا أنفسكم"
06:37 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، على العقوبات الاقتصادية الدورية التي يعلن عنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" تعليقا على إعداد بروكسل لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا: "لن أتحدث لفترة طويلة عن حزمة الطاقة والعقوبات الوشيكة، لكن أريد أن أقول إذا كانوا يريدون إيذاءنا حقًا، فدعهم يلغون أنفسهم".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "سنفتقدهم كثيرا".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن الخطوات المحتمل أن يتخذها
الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن حزمة العقوبات التالية التي يعدها الاتحاد الأوروبي تتضمن رفض شراء النفط الروسي لمدة ستة أشهر ووقف استيراد المنتجات البترولية بحلول نهاية العام.
وقالت الصحيفة إن "ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة المبادرة اليوم الأربعاء ويمكن أن يتخذوا قرارًا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ومحور الحزمة هو اقتراح بأن تتوقف الدول الأعضاء في الكتلة عن استيراد النفط الخام الروسي لمدة ستة أشهر وعدم شراء المزيد من المنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام".