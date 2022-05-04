عربي
الدفاع الروسية: تدمير محطات كهربائية وسكك حديدية ومنظومات "إس-300" بأسلحة عالية الدقة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-وجود-إسرائيليين-يقاتلون-إلى-جانب-المتطرفين-القوميين-في-أوكرانيا-1061830089.html
الخارجية الروسية تكشف عن وجود إسرائيليين يقاتلون إلى جانب المتطرفين القوميين في أوكرانيا
الخارجية الروسية تكشف عن وجود إسرائيليين يقاتلون إلى جانب المتطرفين القوميين في أوكرانيا
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من إسرائيل يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:02+0000
2022-05-04T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061371182_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_96641ef33d5a22f8f3239ae9152b42f8.jpg
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".وأضافت زاخاروفا قائلة: "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون في إسرائيل الذين يضخمون الحملة الإعلامية الآن سماعه، لكن سيهتمون قريبا، فهناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي".وكشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هو وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061371182_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_3586c17ab39e2af4915b3c3f478a4222.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية الروسية تكشف عن وجود إسرائيليين يقاتلون إلى جانب المتطرفين القوميين في أوكرانيا

07:02 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014
الجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من إسرائيل يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون في إسرائيل الذين يضخمون الحملة الإعلامية الآن سماعه، لكن سيهتمون قريبا، فهناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي".
وكشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.
ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.
ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هو وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала