https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-وجود-إسرائيليين-يقاتلون-إلى-جانب-المتطرفين-القوميين-في-أوكرانيا-1061830089.html
الخارجية الروسية تكشف عن وجود إسرائيليين يقاتلون إلى جانب المتطرفين القوميين في أوكرانيا
الخارجية الروسية تكشف عن وجود إسرائيليين يقاتلون إلى جانب المتطرفين القوميين في أوكرانيا
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من إسرائيل يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:02+0000
2022-05-04T07:02+0000
2022-05-04T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061371182_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_96641ef33d5a22f8f3239ae9152b42f8.jpg
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".وأضافت زاخاروفا قائلة: "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون في إسرائيل الذين يضخمون الحملة الإعلامية الآن سماعه، لكن سيهتمون قريبا، فهناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي".وكشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هو وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061371182_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_3586c17ab39e2af4915b3c3f478a4222.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تكشف عن وجود إسرائيليين يقاتلون إلى جانب المتطرفين القوميين في أوكرانيا
تابعنا عبر
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من إسرائيل يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون في إسرائيل الذين يضخمون الحملة الإعلامية الآن سماعه، لكن سيهتمون قريبا، فهناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي".
وكشفت
وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.
ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.
ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هو وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.