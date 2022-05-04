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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الروسية-لن-نميز-في-التعامل-مع-الشركات-من-الدول-غير-الصديقة--1061833185.html
الخارجية الروسية: لن نميز في التعامل مع الشركات من الدول غير الصديقة
الخارجية الروسية: لن نميز في التعامل مع الشركات من الدول غير الصديقة
قال دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو، حتى في ظل العقوبات، لن تميز في التعامل مع الشركات على أساس الجنسية،... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:17+0000
2022-05-04T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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وقال بيريشيفسكي: "نحن منفتحون أيضا على مواصلة الحوار البناء مع شركاء الأعمال من ما يسمى بالبلدان غير الصديقة". وقال بيريشيفسكي في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا": "لن نميز في التعامل مع الشركات على أساس الجنسية".وأشار إلى أن الحكومات الغربية، من خلال العقوبات، خلقت ظروفا مواتية لشركاتها الخاصة للقيام بأعمال تجارية مع روسيا والتي سيتعين عليها الآن تعديلها.وأضاف: "بالمناسبة، يفعلون ذلك بالفعل. مثال على ذلك هو نقل الدفع لموارد الطاقة لدينا إلى الروبل".في الوقت نفسه، أضاف أن موسكو تعتزم "تكثيف العلاقات البناءة مع جميع أولئك الذين لم ينضموا إلى إجراءات غير ودية ضد روسيا وشركاتنا ومواطنينا".في 23 مارس/آذار، أعلن بوتين عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت تدابير تقييدية ضد روسيا إلى الروبل من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو. ثم وقع الرئيس مرسوما مناظرا وقال إنه إذا لم تدفع الدول غير الودية بالروبل اعتبارا من 1 أبريل/نيسان، فستعتبره روسيا تخلفا عن سداد عقود الغاز.من غير المرجح أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من استبدال النفط والغاز الروسي بالكامل في السنوات 5-10 المقبلة، كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق.وأشار إلى أنه حتى مجرد مناقشة رفض أوروبا للنفط الروسي أمر سلبي بالنسبة للسوق، فإنه يتفاعل معه على الفور. ووفقا لنائب رئيس الوزراء، دون النفط والغاز الروسي، سينهار العالم، وستكون الأسعار غير متوقعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/روسيا-توقف-تصدير-الغاز-إلى-دول-غير-صديقة-1061657109.html
https://arabic.sputniknews.com/20220503/بوتين-يوقع-على-إجراءات-انتقامية-بحق-بعض-الدول-غير-الصديقة-1061812975.html
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روسيا, اقتصاد

الخارجية الروسية: لن نميز في التعامل مع الشركات من الدول غير الصديقة

08:17 GMT 04.05.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو، حتى في ظل العقوبات، لن تميز في التعامل مع الشركات على أساس الجنسية، حتى من الدول غير الودية.
وقال بيريشيفسكي: "نحن منفتحون أيضا على مواصلة الحوار البناء مع شركاء الأعمال من ما يسمى بالبلدان غير الصديقة". وقال بيريشيفسكي في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا": "لن نميز في التعامل مع الشركات على أساس الجنسية".
وأشار إلى أن الحكومات الغربية، من خلال العقوبات، خلقت ظروفا مواتية لشركاتها الخاصة للقيام بأعمال تجارية مع روسيا والتي سيتعين عليها الآن تعديلها.
وأضاف: "بالمناسبة، يفعلون ذلك بالفعل. مثال على ذلك هو نقل الدفع لموارد الطاقة لدينا إلى الروبل".
في الوقت نفسه، أضاف أن موسكو تعتزم "تكثيف العلاقات البناءة مع جميع أولئك الذين لم ينضموا إلى إجراءات غير ودية ضد روسيا وشركاتنا ومواطنينا".
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
روسيا توقف تصدير الغاز إلى دول غير صديقة
27 أبريل, 08:32 GMT
في 23 مارس/آذار، أعلن بوتين عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت تدابير تقييدية ضد روسيا إلى الروبل من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو. ثم وقع الرئيس مرسوما مناظرا وقال إنه إذا لم تدفع الدول غير الودية بالروبل اعتبارا من 1 أبريل/نيسان، فستعتبره روسيا تخلفا عن سداد عقود الغاز.
من غير المرجح أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من استبدال النفط والغاز الروسي بالكامل في السنوات 5-10 المقبلة، كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق.
وأشار إلى أنه حتى مجرد مناقشة رفض أوروبا للنفط الروسي أمر سلبي بالنسبة للسوق، فإنه يتفاعل معه على الفور. ووفقا لنائب رئيس الوزراء، دون النفط والغاز الروسي، سينهار العالم، وستكون الأسعار غير متوقعة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
بوتين يوقع على إجراءات انتقامية بحق بعض الدول "غير الصديقة"
أمس, 10:35 GMT
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