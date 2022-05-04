https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الروسية-موسكو-تمنع-رئيس-الوزراء-الياباني-ووزير-الخارجية-من-دخول-روسيا---1061835632.html

الخارجية الروسية: موسكو تمنع رئيس الوزراء الياباني ووزير الخارجية من دخول روسيا

الخارجية الروسية: موسكو تمنع رئيس الوزراء الياباني ووزير الخارجية من دخول روسيا

منعت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي من دخول روسيا، بالإضافة إلى وزراء المالية والدفاع... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T09:13+0000

2022-05-04T09:13+0000

2022-05-04T09:13+0000

روسيا

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وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية الروسية: "أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، وتستخدم خطابا غير مقبول ضد روسيا، بما في ذلك الافتراء والتهديدات المباشرة. وردد ذلك شخصيات عامة وخبراء وممثلون عن وسائل الإعلام اليابانية، الذين يشاركون بشكل كامل في مواقف الغرب تجاه بلدنا".وأضاف البيان: "تماشيا مع هذا المسار، تتخذ طوكيو خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لبلدنا. مع الأخذ في الاعتبار ما سبق، فضلا عن العقوبات الشخصية التي فرضتها الحكومة اليابانية ضد المواطنين الروس، بما في ذلك القيادة العليا للدولة، تقرر حظر المواطنين اليابانيين التاليين إلى أجل غير مسمى من دخول روسيا".يحتوي البيان على قائمة بالمواطنين اليابانيين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية. ومن بينهم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، ووزير الدفاع نوبو كيشي. وفي المجموع يوجد 63 شخصا في القائمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الروسية-لن-نميز-في-التعامل-مع-الشركات-من-الدول-غير-الصديقة--1061833185.html

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روسيا