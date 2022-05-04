https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-القوميون-المتطرفون-في-أوكرانيا-يقصفون-الممرات-الإنسانية-1061827019.html

الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون في أوكرانيا يقصفون الممرات الإنسانية

الدفاع الروسية: القوميون المتطرفون في أوكرانيا يقصفون الممرات الإنسانية

قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن الدفاع الروسية سجلت العديد من حالات قصف القوميين... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T00:55+0000

2022-05-04T00:55+0000

2022-05-04T00:55+0000

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال الجنرال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي إنه اعتبارا من 4 مارس، مع التقيد الصارم بالقانون الدولي، تفتح روسيا يوميا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء دون قيود، ممرا إنسانيا من ماريوبول لإجلاء المدنيين في أي اتجاه يختارونه - إلى روسيا وجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف.وأضاف: "على جميع الطرق، يلتزم الأفراد العسكريون الروس، جنبا إلى جنب مع وحدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بصرامة "نظام الصمت"، لكن سلطات كييف لا تلتزم بهذه المبادئ الإنسانية".وقال ميزينتسيف إن "وسائل السيطرة الموضوعية سجلت العديد من حالات قصف الممرات الإنسانية المفتوحة من قبل مسلحي الكتائب القومية يالأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف الأوكرانية للنازيين الجدد"، مشيرًا إلى أن "المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.

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