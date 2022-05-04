الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Илья Питалевالقوات الروسية في ماريوبول
© Sputnik . Илья Питалев
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، تدمير مستودعات للذخيرة وتمركزات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى تدمير 6 طائرات مسيرة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير بطارية أوكرانية راجمة للصواريخ من طراز "بي إم-21" "غراد"، و83 منطقة لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".
وأضاف كوناشينكوف: "وقامت القوات الجوية باستخدام الصواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا خلال اليوم بتدمير 4 بطاريات مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق ميرنايا دولينا، وبوخموتسكايا، وتاشكوفكا، و20 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، ومحطة رادار مضادة للمدفعية أمريكية الصنع في منطقة بوباسنايا".
وأشار كوناشينكوف إلى أن مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية قامت بتدمير 77 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، أسفرت عن تحييد 310 من القوميين و36 وحدة عتاد عسكري.
وتابع المتحدث: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم بتدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق أفدييفكا، وسيفيرودونيتسك، وفيسولايا غورا بجمهورية لوهانسك الشعبية، وفوق جزيرة "زمييني".
وأضاف كوناشينكوف: "وقامت القوات الجوية باستخدام الصواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا خلال اليوم بتدمير 4 بطاريات مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق ميرنايا دولينا، وبوخموتسكايا، وتاشكوفكا، و20 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، ومحطة رادار مضادة للمدفعية أمريكية الصنع في منطقة بوباسنايا".
وأشار كوناشينكوف إلى أن مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية قامت بتدمير 77 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، أسفرت عن تحييد 310 من القوميين و36 وحدة عتاد عسكري.
وتابع المتحدث: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم بتدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق أفدييفكا، وسيفيرودونيتسك، وفيسولايا غورا بجمهورية لوهانسك الشعبية، وفوق جزيرة "زمييني".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
2 مايو, 17:06 GMT