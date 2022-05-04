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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-الجانب-الأوكراني-خلال-يوم-واحد-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1061852873.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، تدمير مستودعات للذخيرة وتمركزات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية،... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T17:36+0000
2022-05-04T17:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
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وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير بطارية أوكرانية راجمة للصواريخ من طراز "بي إم-21" "غراد"، و83 منطقة لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".وأضاف كوناشينكوف: "وقامت القوات الجوية باستخدام الصواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا خلال اليوم بتدمير 4 بطاريات مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق ميرنايا دولينا، وبوخموتسكايا، وتاشكوفكا، و20 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، ومحطة رادار مضادة للمدفعية أمريكية الصنع في منطقة بوباسنايا".وأشار كوناشينكوف إلى أن مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية قامت بتدمير 77 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، أسفرت عن تحييد 310 من القوميين و36 وحدة عتاد عسكري.وتابع المتحدث: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم بتدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق أفدييفكا، وسيفيرودونيتسك، وفيسولايا غورا بجمهورية لوهانسك الشعبية، وفوق جزيرة "زمييني".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية--1061801998.html
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روسيا, المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف

الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة

17:36 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Илья Питалевالقوات الروسية في ماريوبول
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، تدمير مستودعات للذخيرة وتمركزات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى تدمير 6 طائرات مسيرة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير بطارية أوكرانية راجمة للصواريخ من طراز "بي إم-21" "غراد"، و83 منطقة لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".

وأضاف كوناشينكوف: "وقامت القوات الجوية باستخدام الصواريخ عالية الدقة المتمركزة جوا خلال اليوم بتدمير 4 بطاريات مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة في مناطق ميرنايا دولينا، وبوخموتسكايا، وتاشكوفكا، و20 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، ومحطة رادار مضادة للمدفعية أمريكية الصنع في منطقة بوباسنايا".

وأشار كوناشينكوف إلى أن مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية قامت بتدمير 77 تمركزا للقوى البشرية والمعدات العسكرية، أسفرت عن تحييد 310 من القوميين و36 وحدة عتاد عسكري.

وتابع المتحدث: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم بتدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق أفدييفكا، وسيفيرودونيتسك، وفيسولايا غورا بجمهورية لوهانسك الشعبية، وفوق جزيرة "زمييني".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
القوات المسلحة الروسية في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:40 GMT
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