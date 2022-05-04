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الدفاع الروسية: تدمير محطات كهربائية وسكك حديدية ومنظومات "إس-300" بأسلحة عالية الدقة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-تدمير-محطات-كهربائية-وسكك-حديدية-ومنظومات-إس-300-بأسلحة-عالية-الدقة-1061831056.html
الدفاع الروسية: تدمير محطات كهربائية وسكك حديدية ومنظومات "إس-300" بأسلحة عالية الدقة
الدفاع الروسية: تدمير محطات كهربائية وسكك حديدية ومنظومات "إس-300" بأسلحة عالية الدقة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات روسية قصفت 40 هدفا عسكريا اوكرانياً خلال الليل. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:37+0000
2022-05-04T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوناشينكوف إن "الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية اغار على أربعين منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل"، مشيرا إلى أنه من بين المنشآت المتضررة هناك جسر عائم بالقرب من بلدة بروتوبوفكا وأربعة مستودعات للذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية ، بالإضافة إلى 34 منطقة تمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية".وأضاف قائلا: "دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر 6 محطات كهربائية فرعية بالقرب من محطات السكك الحديدية في بودوبورسي ولفوف وفولوفيتس وتيمكوفو وبيتيخاتكا، والتي من خلالها يتم تزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والذخيرة المرسلة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".وتابع كوناشينكوف "دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية قاعدة اطلاق صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا او" في منطقة نوفايا دميتروفكا وثلاثة رادارات توجيه لمنظومة "اس300" للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة وتسع نقاط تمركز القوات والمعدات العسكرية".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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الدفاع الروسية: تدمير محطات كهربائية وسكك حديدية ومنظومات "إس-300" بأسلحة عالية الدقة

07:37 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات روسية قصفت 40 هدفا عسكريا اوكرانياً خلال الليل.
وقال كوناشينكوف إن "الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية اغار على أربعين منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل"، مشيرا إلى أنه من بين المنشآت المتضررة هناك جسر عائم بالقرب من بلدة بروتوبوفكا وأربعة مستودعات للذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية ، بالإضافة إلى 34 منطقة تمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف قائلا: "دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر 6 محطات كهربائية فرعية بالقرب من محطات السكك الحديدية في بودوبورسي ولفوف وفولوفيتس وتيمكوفو وبيتيخاتكا، والتي من خلالها يتم تزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والذخيرة المرسلة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وتابع كوناشينكوف "دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية قاعدة اطلاق صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا او" في منطقة نوفايا دميتروفكا وثلاثة رادارات توجيه لمنظومة "اس300" للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة وتسع نقاط تمركز القوات والمعدات العسكرية".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
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