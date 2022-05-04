https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لغواصة-تطلق-صواريخ-عالية-الدقة-على-أهداف-أوكرانية-1061836589.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لغواصة تطلق صواريخ عالية الدقة على أهداف أوكرانية
الدفاع الروسية تنشر فيديو لغواصة تطلق صواريخ عالية الدقة على أهداف أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام غواصة روسية بضرب صواريخ "كروز" عالية الدقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:56+0000
2022-05-04T09:56+0000
2022-05-04T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "طاقم غواصة من أسطول البحر الأسود أطلق صاروخين من طراز كاليبر على أهداف برية عسكرية محددة على الأراضي الأوكرانية".وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات روسية قصفت 40 هدفا عسكريا أوكرانياً خلال الليل.وأضاف قائلا: "دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر 6 محطات كهربائية فرعية بالقرب من محطات السكك الحديدية في بودوبورسي ولفوف وفولوفيتس وتيمكوفو وبيتيخاتكا، والتي من خلالها يتم تزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والذخيرة المرسلة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو لغواصة تطلق صواريخ عالية الدقة على أهداف أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام غواصة روسية بضرب صواريخ "كروز" عالية الدقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "طاقم غواصة من أسطول البحر الأسود أطلق صاروخين من طراز كاليبر على أهداف برية عسكرية محددة على الأراضي الأوكرانية".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات روسية قصفت 40 هدفا عسكريا أوكرانياً خلال الليل.
وأضاف قائلا: "دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر 6 محطات كهربائية فرعية بالقرب من محطات السكك الحديدية في بودوبورسي ولفوف وفولوفيتس وتيمكوفو وبيتيخاتكا، والتي من خلالها يتم تزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والذخيرة المرسلة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.