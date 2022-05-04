https://arabic.sputniknews.com/20220504/السلطات-المجرية-ليست-مستعدة-للتخلي-عن-أمن-الطاقة-لتنفيذ-خطط-حظر-النفط-الروسي-1061836699.html
السلطات المجرية ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة لتنفيذ خطط حظر النفط الروسي
السلطات المجرية ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة لتنفيذ خطط حظر النفط الروسي
قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، معلقا على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات النفط من روسيا، إن المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة أبدا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:59+0000
2022-05-04T09:59+0000
2022-05-04T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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وأضافت: "نحن لسنا على استعداد للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد. هذه ليست قضية سياسية، بل قضية أمن الطاقة".في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظر جميع واردات النفط الروسي تدريجيا إلى الاتحاد الأوروبي.وقال كوفاكس في تصريحات لـ"بلومبرغ": "لا نرى في الاقتراح الحالي خطة أو ضمانات حتى الفترة الانتقالية لأمن الطاقة، لن نخاطر بأي شيء من شأنه أن يضمن أمن الطاقة في المجر".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يبحث-عن-بدائل-واردات-الغاز-الروسي-في-القارة-الأفريقية-1061807132.html
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روسيا, اقتصاد
السلطات المجرية ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة لتنفيذ خطط حظر النفط الروسي
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قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، معلقا على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات النفط من روسيا، إن المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة أبدا.
وأضافت: "نحن لسنا على استعداد للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد. هذه ليست قضية سياسية، بل قضية أمن الطاقة".
في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظر جميع واردات النفط الروسي تدريجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال كوفاكس في تصريحات لـ"بلومبرغ": "لا نرى في الاقتراح الحالي خطة أو ضمانات حتى الفترة الانتقالية لأمن الطاقة، لن نخاطر بأي شيء من شأنه أن يضمن أمن الطاقة في المجر".