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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/السلطات-المجرية-ليست-مستعدة-للتخلي-عن-أمن-الطاقة-لتنفيذ-خطط-حظر-النفط-الروسي-1061836699.html
السلطات المجرية ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة لتنفيذ خطط حظر النفط الروسي
السلطات المجرية ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة لتنفيذ خطط حظر النفط الروسي
قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، معلقا على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات النفط من روسيا، إن المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة أبدا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:59+0000
2022-05-04T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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وأضافت: "نحن لسنا على استعداد للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد. هذه ليست قضية سياسية، بل قضية أمن الطاقة".في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظر جميع واردات النفط الروسي تدريجيا إلى الاتحاد الأوروبي.وقال كوفاكس في تصريحات لـ"بلومبرغ": "لا نرى في الاقتراح الحالي خطة أو ضمانات حتى الفترة الانتقالية لأمن الطاقة، لن نخاطر بأي شيء من شأنه أن يضمن أمن الطاقة في المجر".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يبحث-عن-بدائل-واردات-الغاز-الروسي-في-القارة-الأفريقية-1061807132.html
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روسيا, اقتصاد

السلطات المجرية ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة لتنفيذ خطط حظر النفط الروسي

09:59 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورغازبروم
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، معلقا على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات النفط من روسيا، إن المجر ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة أبدا.
وأضافت: "نحن لسنا على استعداد للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد. هذه ليست قضية سياسية، بل قضية أمن الطاقة".
في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظر جميع واردات النفط الروسي تدريجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال كوفاكس في تصريحات لـ"بلومبرغ": "لا نرى في الاقتراح الحالي خطة أو ضمانات حتى الفترة الانتقالية لأمن الطاقة، لن نخاطر بأي شيء من شأنه أن يضمن أمن الطاقة في المجر".
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