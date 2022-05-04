https://arabic.sputniknews.com/20220504/العثور-على-دلائل-لاستخدام-السحر-الأسود-مع-كلمة-زين-في-مقر-عسكري-أوكراني-صور-وفيديو--1061849396.html
العثور على دلائل لاستخدام "السحر الأسود" مع كلمة "زين" في مقر عسكري أوكراني... صور وفيديو
العثور على دلائل لاستخدام "السحر الأسود" مع كلمة "زين" في مقر عسكري أوكراني... صور وفيديو
عثر على إشارات وعلامات غريبة جدا داخل أحد المقرات العسكرية الأوكرانية، الأمر الذي يؤشر لقيام متطرفين من الجيش الأوكراني باستخدام "السحر الأسود"، بعد اعتقادهم... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:29+0000
2022-05-04T15:29+0000
2022-05-04T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بالعثور على علامات لممارسة "السحر الأسود" في مقر طواقم أسلحة الهاون الأوكرانية العسكرية، بجانب قرية تريخيزبينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى الرغم من محاولات المتطرفين استخدام اساليب الشعوذة و"السحر الأسود"، لزيادة قوة أسلحتهم إلا أنها محاولاتهم باءت بالفشل.وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد عثر على هذه العلامات في مقر الوحدة العسكرية "أ 4472"، حيث عثر على علامة أو ختم شيطاني على الجدار مع كلمة "زين".وتواصلت وكالة "سبوتنيك" مع العالمة المتخصصة بالشؤون الثقافية والاجتماعية، إيكاترينا دايس. والتي فسرت بعض هذه العلامات والمعتقدات الغريبة.وأضافت العالمة أن "الختم السحري لقوى الظلام" الموجود في المقر يجمع بين أفكار الفوضى والرموز الفاشية.وبينت العالم أن هذه الرموز تدل على شخصية هؤلاء الغامضة كما وضحت معنى كلمة "زين" المكتوبة باللغة الألمانية.بالإضافة إلى ذلك، أشار مراسل "سبوتنيك" إلى أنه تم العثور على بيان صحفي للجيش الأوكراني يشير إلى خسائره في دونباس، الأمر الذي يؤكد عدم فعالية هذه الطلاسم.وبين المراسل أن الوثيقة تظهر خطوط مكتوبة بالدم لم تظهر في مكان آخر بالمقر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
العثور على دلائل لاستخدام "السحر الأسود" مع كلمة "زين" في مقر عسكري أوكراني... صور وفيديو
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عثر على إشارات وعلامات غريبة جدا داخل أحد المقرات العسكرية الأوكرانية، الأمر الذي يؤشر لقيام متطرفين من الجيش الأوكراني باستخدام "السحر الأسود"، بعد اعتقادهم أنه قد يزيد من قوتهم، لكن توقعات هؤلاء "المشعوذين المتطرفين" لم تأت بثمارها، حيث دمرت أسلحتهم وتم القضاء عليهم.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بالعثور على علامات لممارسة "السحر الأسود" في مقر طواقم أسلحة الهاون الأوكرانية العسكرية، بجانب قرية تريخيزبينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى الرغم من محاولات المتطرفين استخدام اساليب الشعوذة و"السحر الأسود"، لزيادة قوة أسلحتهم إلا أنها محاولاتهم باءت بالفشل.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد عثر على هذه العلامات في مقر الوحدة العسكرية "أ 4472"، حيث عثر على علامة أو ختم شيطاني على الجدار مع كلمة "زين".
وتواصلت وكالة "سبوتنيك" مع العالمة المتخصصة بالشؤون
الثقافية والاجتماعية، إيكاترينا دايس. والتي فسرت بعض هذه العلامات والمعتقدات الغريبة.
"هذا الختم هو عبارة عن رمز سحري يتكون من العديد من الخطوط المتقاطعة. من الصعب أن نحدد على وجه اليقين ما يعنيه، يمكننا أن نرى فيه علامة مقلوبة لرمز الفوضى، وجزء من علامة (SS)، وهو رمز نازي، يمكن رؤيته بوضوح في القطاع الأيسر المتطرف من الدائرة، والرسالة العبرية "زين" المكتوبة باللغة الألمانية، والتي تعني السلاح".
إيكاترينا دايس
عالمة متخصصة بالشؤون الثقافية والاجتماعية
وأضافت العالمة أن "الختم السحري لقوى الظلام" الموجود في المقر يجمع بين أفكار الفوضى والرموز الفاشية.
وبينت العالم أن هذه الرموز تدل على شخصية هؤلاء الغامضة كما وضحت معنى كلمة "زين" المكتوبة باللغة الألمانية.
"في العبرية التوراتية، زين يعني "السيف"، والفعل منه يعني "تسليح". ربما كان كاتبو التعويذة يؤدون طقوسا لتقوية الأسلحة أو طلبوا إرسال المزيد من الأسلحة إليهم".
إيكاترينا دايس
عالمة متخصصة بالشؤون الثقافية والاجتماعية
بالإضافة إلى ذلك، أشار مراسل "سبوتنيك" إلى أنه تم العثور على بيان صحفي للجيش الأوكراني يشير إلى خسائره في دونباس، الأمر الذي يؤكد عدم فعالية هذه الطلاسم.
وبين المراسل أن الوثيقة تظهر خطوط مكتوبة بالدم لم تظهر في مكان آخر بالمقر.