https://arabic.sputniknews.com/20220504/العثور-على-دلائل-لاستخدام-السحر-الأسود-مع-كلمة-زين-في-مقر-عسكري-أوكراني-صور-وفيديو--1061849396.html

العثور على دلائل لاستخدام "السحر الأسود" مع كلمة "زين" في مقر عسكري أوكراني... صور وفيديو

العثور على دلائل لاستخدام "السحر الأسود" مع كلمة "زين" في مقر عسكري أوكراني... صور وفيديو

عثر على إشارات وعلامات غريبة جدا داخل أحد المقرات العسكرية الأوكرانية، الأمر الذي يؤشر لقيام متطرفين من الجيش الأوكراني باستخدام "السحر الأسود"، بعد اعتقادهم... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T15:29+0000

2022-05-04T15:29+0000

2022-05-04T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بالعثور على علامات لممارسة "السحر الأسود" في مقر طواقم أسلحة الهاون الأوكرانية العسكرية، بجانب قرية تريخيزبينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى الرغم من محاولات المتطرفين استخدام اساليب الشعوذة و"السحر الأسود"، لزيادة قوة أسلحتهم إلا أنها محاولاتهم باءت بالفشل.وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد عثر على هذه العلامات في مقر الوحدة العسكرية "أ 4472"، حيث عثر على علامة أو ختم شيطاني على الجدار مع كلمة "زين".وتواصلت وكالة "سبوتنيك" مع العالمة المتخصصة بالشؤون الثقافية والاجتماعية، إيكاترينا دايس. والتي فسرت بعض هذه العلامات والمعتقدات الغريبة.وأضافت العالمة أن "الختم السحري لقوى الظلام" الموجود في المقر يجمع بين أفكار الفوضى والرموز الفاشية.وبينت العالم أن هذه الرموز تدل على شخصية هؤلاء الغامضة كما وضحت معنى كلمة "زين" المكتوبة باللغة الألمانية.بالإضافة إلى ذلك، أشار مراسل "سبوتنيك" إلى أنه تم العثور على بيان صحفي للجيش الأوكراني يشير إلى خسائره في دونباس، الأمر الذي يؤكد عدم فعالية هذه الطلاسم.وبين المراسل أن الوثيقة تظهر خطوط مكتوبة بالدم لم تظهر في مكان آخر بالمقر.

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