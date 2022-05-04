https://arabic.sputniknews.com/20220504/العدل-السورية-تؤكد-إطلاق-سراح-المشمولين-بمرسوم-العفو-تباعا-1061845959.html

العدل السورية تؤكد إطلاق سراح المشمولين بمرسوم العفو تباعا

العدل السورية تؤكد إطلاق سراح المشمولين بمرسوم العفو تباعا

أكدت وزارة العدل السورية، اليوم الأربعاء، أن جميع السجناء والموقوفين المشمولين بالعفو العام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 سيتم... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T14:16+0000

2022-05-04T14:16+0000

2022-05-04T14:16+0000

العالم العربي

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ودعت وزارة العدل في بيانها إلى عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر الإعلامية غير الرسمية سواء لجهة تحديد أماكن تجمع وانتظار أو لجهة نشر أسماء وقوائم غير دقيقة علماً أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم من أماكن توقيفهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".ولفتت الوزارة إلى أنها تدرك وتقدر عالياً لهفة الأهالي لملاقاة أبنائهم المشمولين بمرسوم العفو لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي لا داعي له، لا سيما أن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات.ووفقا للوكالة فإن هذا البيان التوضيحي جاء نتيجة تجمع المئات من المواطنين في عدد من الأماكن العامة في العاصمة دمشق أو غيرها من المدن السورية ولا سيما في حمص وحماة بانتظار إطلاق سراح أبنائهم وذويهم المشمولين بمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية كما حصل اليومين الماضيين حيث تؤدي ساعات الانتظار الطويلة إلى تعب ومعاناة ولا سيما لدى كبار السن والأمهات.

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العالم العربي