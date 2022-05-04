https://arabic.sputniknews.com/20220504/العراق-محاولة-استهداف-فاشلة-لمنزل-وكيل-الاستخبارات-والتحقيقات-الاتحادية-بصاروخ-كاتيوشا-1061847321.html
العراق: محاولة استهداف فاشلة لمنزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا
العراق: محاولة استهداف فاشلة لمنزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن محاولة استهداف فاشلة لمنزل الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T14:38+0000
2022-05-04T14:38+0000
2022-05-04T14:38+0000
العالم العربي
العراق
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وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، حاول بعض الخارجين عن القانون، فجر هذا اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا"، مبينة، أن "محاولة الاستهداف كانت فاشلة، والأضرار في سياج المنزل فقط".وأضافت، أنه "بعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق، وجار البحث عن الجناة حاليا" لافتة إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي ينعم به البلد أبان الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".ويظل العراق يشهد بعض الأحداث، من قبل الخلايا النائمة الموجودة ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/العراق-يعلن-فتح-تحقيق-في-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1061790348.html
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العالم العربي, العراق
العراق: محاولة استهداف فاشلة لمنزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن محاولة استهداف فاشلة لمنزل الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا.
وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)
، أنه "بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، حاول بعض الخارجين عن القانون، فجر هذا اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا"، مبينة، أن "محاولة الاستهداف كانت فاشلة، والأضرار في سياج المنزل فقط".
وأضافت، أنه "بعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق
، وجار البحث عن الجناة حاليا" لافتة إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي ينعم به البلد أبان الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".
ويظل العراق يشهد بعض الأحداث، من قبل الخلايا النائمة الموجودة ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.