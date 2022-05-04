https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ6-قذائف-من-عيار-122-ملم-1061827331.html
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 122 ملم
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 122 ملم
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت قرية أوبيتنوي في منطقة كييفسكي بـ6 قذائف من عيار 122 ملم. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T01:32+0000
2022-05-04T01:32+0000
2022-05-04T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار عبر قناته في "تيليغرام" إن "القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت في تمام الساعة 00.30 من فجر الأربعاء 6 قذائف من عيار 122 على بلدة أوبيتنوي في منطقة كييفسكي".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/دونيتسك-تعلن-حصيلة-خسائرها-البشرية-والمادية-نتيجة-القصف-الأوكراني-على-أراضيها-1061754712.html
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أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 122 ملم
01:32 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 02:00 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت قرية أوبيتنوي في منطقة كييفسكي بـ6 قذائف من عيار 122 ملم.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار عبر قناته في "تيليغرام" إن "القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت في تمام الساعة 00.30 من فجر الأربعاء 6 قذائف من عيار 122 على بلدة أوبيتنوي في منطقة كييفسكي".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.