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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ6-قذائف-من-عيار-122-ملم-1061827331.html
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 122 ملم
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 122 ملم
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت قرية أوبيتنوي في منطقة كييفسكي بـ6 قذائف من عيار 122 ملم. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T01:32+0000
2022-05-04T02:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار عبر قناته في "تيليغرام" إن "القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت في تمام الساعة 00.30 من فجر الأربعاء 6 قذائف من عيار 122 على بلدة أوبيتنوي في منطقة كييفسكي".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/دونيتسك-تعلن-حصيلة-خسائرها-البشرية-والمادية-نتيجة-القصف-الأوكراني-على-أراضيها-1061754712.html
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أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 122 ملم

01:32 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 02:00 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت قرية أوبيتنوي في منطقة كييفسكي بـ6 قذائف من عيار 122 ملم.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار عبر قناته في "تيليغرام" إن "القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت في تمام الساعة 00.30 من فجر الأربعاء 6 قذائف من عيار 122 على بلدة أوبيتنوي في منطقة كييفسكي".
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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمان سنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:02 GMT
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