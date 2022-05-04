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الكاظمي يتبادل مع ولي عهد أبوظبي التهاني بمناسبة عيد الفطر
الكاظمي يتبادل مع ولي عهد أبوظبي التهاني بمناسبة عيد الفطر
تبادل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، التهاني مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الفطر. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T19:20+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن رئيس الحكومة العراقية تبادل التهاني مع آل نهيان، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وعبر الكاظمي عن تمنياته الصادقة لدولة الإمارات بالرفعة والرخاء، مؤكدا مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.في المقابل توجه ولي عهد أبو ظبي بالشكر للكاظمي، معبرا عن تمنياته للشعب العراقي بمزيد التقدم والازدهار.
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أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الكاظمي يتبادل مع ولي عهد أبوظبي التهاني بمناسبة عيد الفطر

19:20 GMT 04.05.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© REUTERS / POOL
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تبادل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، التهاني مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الفطر.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن رئيس الحكومة العراقية تبادل التهاني مع آل نهيان، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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وعبر الكاظمي عن تمنياته الصادقة لدولة الإمارات بالرفعة والرخاء، مؤكدا مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
في المقابل توجه ولي عهد أبو ظبي بالشكر للكاظمي، معبرا عن تمنياته للشعب العراقي بمزيد التقدم والازدهار.
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