https://arabic.sputniknews.com/20220504/الكاظمي-يتبادل-مع-ولي-عهد-أبوظبي-التهاني-بمناسبة-عيد-الفطر--1061855263.html
الكاظمي يتبادل مع ولي عهد أبوظبي التهاني بمناسبة عيد الفطر
الكاظمي يتبادل مع ولي عهد أبوظبي التهاني بمناسبة عيد الفطر
تبادل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، التهاني مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الفطر. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T19:20+0000
2022-05-04T19:20+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن رئيس الحكومة العراقية تبادل التهاني مع آل نهيان، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وعبر الكاظمي عن تمنياته الصادقة لدولة الإمارات بالرفعة والرخاء، مؤكدا مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.في المقابل توجه ولي عهد أبو ظبي بالشكر للكاظمي، معبرا عن تمنياته للشعب العراقي بمزيد التقدم والازدهار.
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أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الكاظمي يتبادل مع ولي عهد أبوظبي التهاني بمناسبة عيد الفطر
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تبادل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، التهاني مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الفطر.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن رئيس الحكومة العراقية تبادل التهاني مع آل نهيان، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وعبر الكاظمي عن تمنياته الصادقة لدولة الإمارات بالرفعة والرخاء، مؤكدا مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
في المقابل توجه ولي عهد أبو ظبي بالشكر للكاظمي، معبرا عن تمنياته للشعب العراقي بمزيد التقدم والازدهار.