https://arabic.sputniknews.com/20220504/الكرملين-ليس-هناك-اتفاقات-بشأن-لقاء-بوتين-مع-بابا-الفاتيكان-1061840469.html

الكرملين: ليس هناك اتفاقات بشأن لقاء بوتين مع بابا الفاتيكان

الكرملين: ليس هناك اتفاقات بشأن لقاء بوتين مع بابا الفاتيكان

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك اتفاقات بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبابا فرنسيس... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T11:39+0000

2022-05-04T11:39+0000

2022-05-04T11:39+0000

العالم

روسيا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "مثل هذه المبادرات ترسل من خلال السلك الدبلوماسي. لا توجد اتفاقات بشأن اجتماعات ولم يتم التوصل إليها"، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي مبادرات بشأن هذه المسألة، ولم يقيّم الحاجة إلى مثل هذا الاجتماع.في وقت سابق، أعلن البابا فرانسيس في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه مستعد للذهاب إلى موسكو للقاء بوتين، من أجل المساعدة في تسوية الصراع في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/رئيس-الوزراء-الياباني-يلتقي-البابا-فرانسيس-من-أجل-عالم-خال-من-الأسلحة-النووية-1061836032.html

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العالم, روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان