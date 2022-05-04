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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/اللاجئون-الأوكرانيون-يواجهون-ظروفا-صعبة-في-المملكة-المتحدة-1061831972.html
اللاجئون الأوكرانيون يواجهون ظروفا صعبة في المملكة المتحدة
اللاجئون الأوكرانيون يواجهون ظروفا صعبة في المملكة المتحدة
يواجه الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين القادمين إلى المملكة المتحدة ظروف سكن رهيبة، حيث تضطر أسرٌ بأكملها للعيش في غرفة واحدة، بحسب صحيفة "الإندبندنت"... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:03+0000
2022-05-04T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وفقا للمنظمات التي تساعد اللاجئين، بسبب الظروف السيئة، سيطرد بعض الأوكرانيين من شقق أقاربهم وسيتم تسجيلهم كمشردين عند السلطات المحلية، بحسب الصحيفة.وفقا لمسح شمل تسع منظمات خيرية، من بين 83 مواطنا أوكرانيا جاؤوا إلى المملكة المتحدة بموجب البيان العائلي، عاش أكثر من 58% في ظروف غير مناسبة و17% معرضين لخطر التشرد.ووفقا للصحيفة، لا تخصص الحكومة البريطانية المساعدة المالية للسلطات المحلية لهذا البرنامج، على الرغم من اللوائح الحكومية التي تنص على أن سكان المملكة المتحدة على استعداد لقبول اللاجئين في منازلهم، ويتم تخصيص 10500 جنيه لكل لاجئ.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه يتم إعداد دعوى جماعية ضد وزير الداخلية في المملكة المتحدة، بريتي باتيل، نيابة عن اللاجئين الأوكرانيين الذين كانوا يعتزمون القدوم إلى المملكة المتحدة بسبب التأخير البيروقراطي.تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى تعديل برنامج قبول اللاجئين الأوكرانيين في المملكة المتحدة لتسريع عملية نقل الأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/بريطانيا-تتبرع-بـ13-عربة-مدرعة-لأوكرانيا-بزعم-المساعدة-بعمليات-الإجلاء-1061825369.html
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اللاجئون الأوكرانيون يواجهون ظروفا صعبة في المملكة المتحدة

08:03 GMT 04.05.2022
© AP Photo / Alastair Grantالسائحة البرازيلية ليساندرا كوسيتي من ساو باولو، تقف على يديها بجانب صندوق الهاتف الأحمر التقليدي مع برج الملكة إليزابيث، الذي يحمل الجرس المعروف باسم بيغ بن في الخلفية، لالتقاط صورة مع الأصدقاء. في لندن، 1 فبراير 2022
السائحة البرازيلية ليساندرا كوسيتي من ساو باولو، تقف على يديها بجانب صندوق الهاتف الأحمر التقليدي مع برج الملكة إليزابيث، الذي يحمل الجرس المعروف باسم بيغ بن في الخلفية، لالتقاط صورة مع الأصدقاء. في لندن، 1 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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يواجه الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين القادمين إلى المملكة المتحدة ظروف سكن رهيبة، حيث تضطر أسرٌ بأكملها للعيش في غرفة واحدة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وفقا للمنظمات التي تساعد اللاجئين، بسبب الظروف السيئة، سيطرد بعض الأوكرانيين من شقق أقاربهم وسيتم تسجيلهم كمشردين عند السلطات المحلية، بحسب الصحيفة.
وفقا لمسح شمل تسع منظمات خيرية، من بين 83 مواطنا أوكرانيا جاؤوا إلى المملكة المتحدة بموجب البيان العائلي، عاش أكثر من 58% في ظروف غير مناسبة و17% معرضين لخطر التشرد.
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أمس, 20:38 GMT
ووفقا للصحيفة، لا تخصص الحكومة البريطانية المساعدة المالية للسلطات المحلية لهذا البرنامج، على الرغم من اللوائح الحكومية التي تنص على أن سكان المملكة المتحدة على استعداد لقبول اللاجئين في منازلهم، ويتم تخصيص 10500 جنيه لكل لاجئ.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه يتم إعداد دعوى جماعية ضد وزير الداخلية في المملكة المتحدة، بريتي باتيل، نيابة عن اللاجئين الأوكرانيين الذين كانوا يعتزمون القدوم إلى المملكة المتحدة بسبب التأخير البيروقراطي.
تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى تعديل برنامج قبول اللاجئين الأوكرانيين في المملكة المتحدة لتسريع عملية نقل الأوكرانيين.
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