https://arabic.sputniknews.com/20220504/اللاجئون-الأوكرانيون-يواجهون-ظروفا-صعبة-في-المملكة-المتحدة-1061831972.html
اللاجئون الأوكرانيون يواجهون ظروفا صعبة في المملكة المتحدة
اللاجئون الأوكرانيون يواجهون ظروفا صعبة في المملكة المتحدة
يواجه الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين القادمين إلى المملكة المتحدة ظروف سكن رهيبة، حيث تضطر أسرٌ بأكملها للعيش في غرفة واحدة، بحسب صحيفة "الإندبندنت"... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:03+0000
2022-05-04T08:03+0000
2022-05-04T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وفقا للمنظمات التي تساعد اللاجئين، بسبب الظروف السيئة، سيطرد بعض الأوكرانيين من شقق أقاربهم وسيتم تسجيلهم كمشردين عند السلطات المحلية، بحسب الصحيفة.وفقا لمسح شمل تسع منظمات خيرية، من بين 83 مواطنا أوكرانيا جاؤوا إلى المملكة المتحدة بموجب البيان العائلي، عاش أكثر من 58% في ظروف غير مناسبة و17% معرضين لخطر التشرد.ووفقا للصحيفة، لا تخصص الحكومة البريطانية المساعدة المالية للسلطات المحلية لهذا البرنامج، على الرغم من اللوائح الحكومية التي تنص على أن سكان المملكة المتحدة على استعداد لقبول اللاجئين في منازلهم، ويتم تخصيص 10500 جنيه لكل لاجئ.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه يتم إعداد دعوى جماعية ضد وزير الداخلية في المملكة المتحدة، بريتي باتيل، نيابة عن اللاجئين الأوكرانيين الذين كانوا يعتزمون القدوم إلى المملكة المتحدة بسبب التأخير البيروقراطي.تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى تعديل برنامج قبول اللاجئين الأوكرانيين في المملكة المتحدة لتسريع عملية نقل الأوكرانيين.
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https://arabic.sputniknews.com/20220429/بريطانيا-ترسل-8-آلاف-جندي-إلى-القرب-من-حدود-روسيا-في-أكبر-عملية-انتشار-منذ-الحرب-الباردة-1061727158.html
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روسيا
اللاجئون الأوكرانيون يواجهون ظروفا صعبة في المملكة المتحدة
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يواجه الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين القادمين إلى المملكة المتحدة ظروف سكن رهيبة، حيث تضطر أسرٌ بأكملها للعيش في غرفة واحدة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وفقا للمنظمات التي تساعد اللاجئين، بسبب الظروف السيئة، سيطرد بعض الأوكرانيين من شقق أقاربهم وسيتم تسجيلهم كمشردين عند السلطات المحلية، بحسب الصحيفة
.
وفقا لمسح شمل تسع منظمات خيرية، من بين 83 مواطنا أوكرانيا جاؤوا إلى المملكة المتحدة بموجب البيان العائلي، عاش أكثر من 58% في ظروف غير مناسبة و17% معرضين لخطر التشرد.
ووفقا للصحيفة، لا تخصص الحكومة البريطانية المساعدة المالية للسلطات المحلية لهذا البرنامج، على الرغم من اللوائح الحكومية التي تنص على أن سكان المملكة المتحدة على استعداد لقبول اللاجئين في منازلهم، ويتم تخصيص 10500 جنيه لكل لاجئ.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه يتم إعداد دعوى جماعية ضد وزير الداخلية في المملكة المتحدة، بريتي باتيل، نيابة عن اللاجئين الأوكرانيين الذين كانوا يعتزمون القدوم إلى المملكة المتحدة بسبب التأخير البيروقراطي.
تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى تعديل برنامج قبول اللاجئين الأوكرانيين في المملكة المتحدة لتسريع عملية نقل الأوكرانيين.