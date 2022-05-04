https://arabic.sputniknews.com/20220504/المتطرفون-الأوكران-ضد-استخدام-تطبيق-تلغرام-1061844786.html
المتطرفون الأوكران ضد استخدام تطبيق "تلغرام"
المتطرفون الأوكران ضد استخدام تطبيق "تلغرام"
قامت عناصر من الجماعات المسلحة الأوكرانية باحتجاز سكان من مدينة نيكولايف (جنوبي البلاد) لفحص هواتفهم. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:41+0000
2022-05-04T13:41+0000
2022-05-04T13:44+0000
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قوال رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسييف، إن عناصر من الجماعات المسلحة الأوكرانية يحتجزون سكان مدينة نيكولايف لفحص هواتفهم، وذلك للتأكد من خلوها من اشتراكات بالقنوات الإخبارية الروسية في تطبيق "تلغرام" أو مواقع للتواصل الاجتماعي.وأضاف ميخائيل ميزينتسيف أنّ "المسلحين يقومون بفحص هواتف المدنيين بغية محاربة الموالين لروسيا"، مشيرا إلى أن "المتطرفين يلقون القبض على المشتبه فيهم بشكل تعسفي، تهديدا بإحالتهم إلى قوات الأمن الأوكرانية وتعذيب وقتل أهلهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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كاريكاتير, وسائط متعددة
المتطرفون الأوكران ضد استخدام تطبيق "تلغرام"
13:41 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
قامت عناصر من الجماعات المسلحة الأوكرانية باحتجاز سكان من مدينة نيكولايف (جنوبي البلاد) لفحص هواتفهم.
قوال رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسييف، إن عناصر من الجماعات المسلحة الأوكرانية يحتجزون سكان مدينة نيكولايف لفحص هواتفهم
، وذلك للتأكد من خلوها من اشتراكات بالقنوات الإخبارية الروسية في تطبيق "تلغرام" أو مواقع للتواصل الاجتماعي.
وأضاف ميخائيل ميزينتسيف أنّ "المسلحين يقومون بفحص هواتف المدنيين بغية محاربة الموالين لروسيا"، مشيرا إلى أن "المتطرفين يلقون القبض على المشتبه فيهم بشكل تعسفي، تهديدا بإحالتهم إلى قوات الأمن الأوكرانية وتعذيب وقتل أهلهم".