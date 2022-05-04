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المرشح لتولي حقيبة الزراعة بكوريا الجنوبية: نسعى لإنهاء تناول لحوم الكلاب
المرشح لتولي حقيبة الزراعة بكوريا الجنوبية: نسعى لإنهاء تناول لحوم الكلاب
تعهد جيونغ هوانغ-كيون المرشح لتولي وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، بالدفع نحو إنهاء تناول المواطنين للحوم الكلاب من خلال الحوار المجتمعي. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T21:38+0000
2022-05-04T21:38+0000
كوريا الجنوبية
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جاء ذلك في إفادة مكتوبة ردا على سؤال أحد المشرعين قبل جلسة التثبيت المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.وأضاف جيونغ: "مع زيادة عدد العائلات التي تربي حيوانات أليفة وتزايد الاهتمام العام برعاية الحيوانات، فإن حظر لحوم الكلاب هو الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه مجتمعنا".ومضى قائلا: "سأبذل جهدي للتوصل إلى حل وسط لإنهاء تناول لحوم الكلاب من خلال الاستماع والتنسيق الكامل لآراء العاملين في الصناعة ومجموعات حقوق الحيوان".وأشار البيروقراطي المخضرم الذي تم ترشيحه منتصف أبريل/نيسان المنصرم من قبل الرئيس المنتخب يون سيوك-يول لتولي وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إلى أن "المشكلة كانت مثيرة للجدل لفترة طويلة لدرجة أن هناك حاجة إلى إجماع اجتماعي واسع لحلها".وبحسب جيونغ، حال توصلت هيئة استشارية حكومية - مدنية تم تشكيلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي للتعامل مع القضية تتألف من 21 عضوا إلى حل وسط، "فسوف تتخذ الحكومة القادمة إجراءات لتحقيقها، بما في ذلك القيام بالمراجعات القانونية ذات الصلة".وكان استطلاع للرأي أجرته شركة "ريل ميتر" الكورية الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر أن 48.9% من المشاركين يعارضون حظر لحوم الكلاب، فيما أيد 38.6% الاستمرار في تناولها.وسبق أن أبدى الرئيس المنتخب يون سيوك-يول خلال حملته الانتخابية، معارضته لأكل لحوم الكلاب والاتجار بها، إلا أنه أكد أن حظر تلك الممارسة المتبعة منذ قرون بموجب القانون يجب أن يتم من خلال إجماع مجتمعي.يشار إلى أن المواطنين في كوريا الجنوبية، قد ابتعدوا خلال السنوات الأخيرة الماضية عن تناول لحوم الكلاب، على وقع اتجاه متزايد لتربيتها كحيوانات أليفة، ما قاد إلى إغلاق ثلاثة من أكبر أسواق لحوم الكلاب في البلاد، وفق "بي بي سي".
https://arabic.sputniknews.com/20180717/نشطاء-كوريا-الجنوبية-الكلاب-1033877761.html
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المرشح لتولي حقيبة الزراعة بكوريا الجنوبية: نسعى لإنهاء تناول لحوم الكلاب

21:38 GMT 04.05.2022
© Photo / pixabay/Couleurكلب يقف على أقدامه الخلفية
كلب يقف على أقدامه الخلفية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Photo / pixabay/Couleur
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تعهد جيونغ هوانغ-كيون المرشح لتولي وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، بالدفع نحو إنهاء تناول المواطنين للحوم الكلاب من خلال الحوار المجتمعي.
جاء ذلك في إفادة مكتوبة ردا على سؤال أحد المشرعين قبل جلسة التثبيت المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.
وأضاف جيونغ: "مع زيادة عدد العائلات التي تربي حيوانات أليفة وتزايد الاهتمام العام برعاية الحيوانات، فإن حظر لحوم الكلاب هو الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه مجتمعنا".
ومضى قائلا: "سأبذل جهدي للتوصل إلى حل وسط لإنهاء تناول لحوم الكلاب من خلال الاستماع والتنسيق الكامل لآراء العاملين في الصناعة ومجموعات حقوق الحيوان".
وأشار البيروقراطي المخضرم الذي تم ترشيحه منتصف أبريل/نيسان المنصرم من قبل الرئيس المنتخب يون سيوك-يول لتولي وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إلى أن "المشكلة كانت مثيرة للجدل لفترة طويلة لدرجة أن هناك حاجة إلى إجماع اجتماعي واسع لحلها".
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وبحسب جيونغ، حال توصلت هيئة استشارية حكومية - مدنية تم تشكيلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي للتعامل مع القضية تتألف من 21 عضوا إلى حل وسط، "فسوف تتخذ الحكومة القادمة إجراءات لتحقيقها، بما في ذلك القيام بالمراجعات القانونية ذات الصلة".
وكان استطلاع للرأي أجرته شركة "ريل ميتر" الكورية الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر أن 48.9% من المشاركين يعارضون حظر لحوم الكلاب، فيما أيد 38.6% الاستمرار في تناولها.
وسبق أن أبدى الرئيس المنتخب يون سيوك-يول خلال حملته الانتخابية، معارضته لأكل لحوم الكلاب والاتجار بها، إلا أنه أكد أن حظر تلك الممارسة المتبعة منذ قرون بموجب القانون يجب أن يتم من خلال إجماع مجتمعي.
يشار إلى أن المواطنين في كوريا الجنوبية، قد ابتعدوا خلال السنوات الأخيرة الماضية عن تناول لحوم الكلاب، على وقع اتجاه متزايد لتربيتها كحيوانات أليفة، ما قاد إلى إغلاق ثلاثة من أكبر أسواق لحوم الكلاب في البلاد، وفق "بي بي سي".
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