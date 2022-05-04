https://arabic.sputniknews.com/20220504/المستشار-الألماني-يجب-على-جميع-دول-غرب-البلقان-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1061849285.html
المستشار الألماني: يجب على جميع دول غرب البلقان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
المستشار الألماني: يجب على جميع دول غرب البلقان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء كوسوفو، غير المعترف بها، ألبين كورتي، في برلين، إنه يتعين على جميع دول غرب البلقان الانضمام إلى... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:25+0000
2022-05-04T15:25+0000
2022-05-04T15:25+0000
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وأضاف شولتز "أجرينا محادثة جيدة ومثمرة. اتفقنا على أنه قريبا، سأقوم بزيارة بريشتينا (عاصمة كوسوفو) كجزء من رحلة إلى البلقان ... صرحت لرئيس الوزراء بقناعاتي بأن دول غرب البلقان كلها تنتمي إلى أوروبا"، مضيفا أن "هذه الدول يجب أن تدخل في المستقبل إلى الاتحاد الاوروبي بما في ذلك كوسوفو".ودعا المستشار الألماني بريشتينا إلى المشاركة البناءة في المفاوضات مع صربيا.دول ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والجبل الأسود من بين دول غرب البلقان التي تنتظر عضويتها في الاتحاد الأوروبي حاليا، والبوسنة والهرسك وكوسوفو هي مرشحة محتملة.
https://arabic.sputniknews.com/20210929/الاتحاد-الأوروبي-يرغب-في-ضم-كوسوفو-ودول-غرب-البلقان-إلى-التكتل-بعضوية-كاملة-1050290119.html
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العالم, أخبار ألمانيا, البلقان
المستشار الألماني: يجب على جميع دول غرب البلقان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء كوسوفو، غير المعترف بها، ألبين كورتي، في برلين، إنه يتعين على جميع دول غرب البلقان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف شولتز "أجرينا محادثة جيدة ومثمرة. اتفقنا على أنه قريبا، سأقوم بزيارة بريشتينا (عاصمة كوسوفو) كجزء من رحلة إلى البلقان ... صرحت لرئيس الوزراء بقناعاتي بأن دول غرب البلقان كلها تنتمي إلى أوروبا
"، مضيفا أن "هذه الدول يجب أن تدخل في المستقبل إلى الاتحاد الاوروبي بما في ذلك كوسوفو".
ودعا المستشار الألماني بريشتينا إلى المشاركة البناءة في المفاوضات مع صربيا.
دول ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والجبل الأسود من بين دول غرب البلقان التي تنتظر عضويتها في الاتحاد الأوروبي حاليا
، والبوسنة والهرسك وكوسوفو هي مرشحة محتملة.
29 سبتمبر 2021, 13:58 GMT