https://arabic.sputniknews.com/20220504/الميرنغي-أم-السيتينز-صلاح-يختار-خصم-الريدز-في-نهائي-دوري-الأبطال-فيديو-1061845576.html
الميرنغي أم السيتينز.. صلاح يختار خصم الريدز في نهائي دوري الأبطال.. فيديو
الميرنغي أم السيتينز.. صلاح يختار خصم الريدز في نهائي دوري الأبطال.. فيديو
كشف نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح عن الفريق الذي يريد أن يواجه في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يلتقي مساء اليوم الأربعاء ريال مدريد... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:56+0000
2022-05-04T13:56+0000
2022-05-04T13:57+0000
رياضة
ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على فياريال بنتيجة (5-2) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي البطولة.وقال صلاح في تصريحات عقب مباراة فياريال: "لقد وصلنا 3 مرات إلى النهائي في 5 سنوات وهذا أمر مذهل، الجميع سعداء في غرفة خلع الملابس، سنحتفل اليوم وسنبدأ التركيز مرة أخرى اعتبارا من الغد".وأضاف صلاح أنه يرغب في التتويج مع ليفربول بالرباعية هذا الموسم.وتابع: "لقد فزنا بلقب واحد، ونحن الآن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، لماذا لا يمكننا فعل ذلك؟".وأردف قائلا: "بعد أن فزنا بجميع مبارياتنا في دور المجموعات، كنت أفكر في أننا سنصل لتحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا".يحتضن مساء اليوم ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة حاسمة بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.كانت مباراة الذهاب في ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي انتهت بفوز مثير لأصحاب الأرض بنتيجة (4-3).ومن المقرر أن يتأهل الفائز من تلك المواجهة لملاقاة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا (2021-2022) في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/أهداف-مباراة-مانشستر-سيتي-وريال-مدريد-4--3-في-ذهاب-نصف-نهائي-أبطال-أوروبا-1061650277.html
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رياضة, ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
الميرنغي أم السيتينز.. صلاح يختار خصم الريدز في نهائي دوري الأبطال.. فيديو
13:56 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
كشف نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح عن الفريق الذي يريد أن يواجه في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يلتقي مساء اليوم الأربعاء ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف النهائي.
وكان ليفربول
قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على فياريال بنتيجة (5-2) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي البطولة.
وقال صلاح في تصريحات عقب مباراة فياريال: "لقد وصلنا 3 مرات إلى النهائي في 5 سنوات وهذا أمر مذهل، الجميع سعداء في غرفة خلع الملابس، سنحتفل اليوم وسنبدأ التركيز مرة أخرى اعتبارا من الغد".
وأضاف صلاح أنه يرغب في التتويج مع ليفربول بالرباعية هذا الموسم.
وتابع: "لقد فزنا بلقب واحد، ونحن الآن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، لماذا لا يمكننا فعل ذلك؟".
وأردف قائلا: "بعد أن فزنا بجميع مبارياتنا في دور المجموعات، كنت أفكر في أننا سنصل لتحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا".
وعن الفريق الذي يتمنى مقابلته في النهائي، أكد صلاح "أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا في النهائي من قبل، لذلك نريد مواجهتهم مرة أخرى".
يحتضن مساء اليوم ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة حاسمة بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.
كانت مباراة الذهاب في ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي انتهت بفوز مثير لأصحاب الأرض بنتيجة (4-3)
.
ومن المقرر أن يتأهل الفائز من تلك المواجهة لملاقاة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا (2021-2022) في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.