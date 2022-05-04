https://arabic.sputniknews.com/20220504/الولايات-المتحدة-تدين-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-1061847867.html

الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة أدانت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يوم الأربعاء وحثت بيونغ يانغ على الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T14:51+0000

2022-05-04T14:51+0000

2022-05-04T14:51+0000

كوريا الشمالية

الجيش الأمريكي

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وأضاف الجيش الأمريكي في بيان مقتضب على ما نقلت وكالة "رويترز": "بينما قيمنا أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو أراضي حلفائنا، فإننا سنواصل مراقبة الوضع".في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.والسبت الماضي، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على حاجة بلاده إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل "احتواء استباقي وشامل" للتهديد النووي من القوات المعادية.وأعرب كيم عن عزم اللجنة المركزية للحزب على الحفاظ على التفوق المطلق للقوات المسلحة الثورية في البلاد وتطويرها باستمرار لاحتواء وإحباط جميع المحاولات الخطيرة والتحركات التهديدية بما في فيها التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من القوى المعادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA" عن كيم.وأشار كيم إلى أن القوة الهجومية الهائلة للبلاد هي "شريان حياة وضمان للأمن يحافظ على كرامة وحقوق ومصالح الدولة في العالم الحديث".وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-تطلق-ما-قد-يكون-صاروخا-باليستيا-1061827913.html

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كوريا الشمالية, الجيش الأمريكي