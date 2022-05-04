https://arabic.sputniknews.com/20220504/اليابان-تعقد-اجتماعا-وزاريا-طارئا-بسبب-صاروخ-كوريا-الشمالية-الجديد-1061829344.html
اليابان تعقد اجتماعا وزاريا طارئا بسبب صاروخ كوريا الشمالية الجديد
اليابان تعقد اجتماعا وزاريا طارئا بسبب صاروخ كوريا الشمالية الجديد
شكلت الحكومة اليابانية مجموعة طوارئ من ممثلي الوزارات الرئيسية في مكتب رئيس الوزراء، بشأن ما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T06:32+0000
2022-05-04T06:32+0000
2022-05-04T06:32+0000
العالم
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أمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يقوم بزيارة إلى روما، الحكومة بتقديم معلومات دقيقة على الفور للسكان، والتأكيد على سلامة السفن والطائرات، والاستعداد التام للمواقف غير المتوقعة.أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم صاروخا مجهولا في اتجاه اليابان، وهناك احتمال أن يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات. هذا هو الاختبار الصاروخي رقم 14 في كوريا الشمالية في عام 2022.وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان ارتفاع الصاروخ 800 كيلومتر، سقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يتم تسجيل أي ضرر لليابان. واحتجت السفارة اليابانية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين على تصرفات كوريا الشمالية.ومنذ مطلع العام أجرت بيونغ يانغ أكثر من عشر تجارب صاروخية من بينها خصوصا إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في سابقة منذ 2017.والأسبوع الماضي جدد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، التهديد بأن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم "بشكل استباقي" أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية.وكان كيم قال خلال عرض عسكري ضخم أقيم في بيونغ يانغ في 25 أبريل/ نيسان إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت "المصالح الأساسية" لكوريا الشمالية للتهديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/زعيم-كوريا-الشمالية-علينا-ردع-التهديد-النووي-الذي-يمثله-العدو-1061753468.html
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-تطلق-ما-قد-يكون-صاروخا-باليستيا-1061827913.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليابان تعقد اجتماعا وزاريا طارئا بسبب صاروخ كوريا الشمالية الجديد
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شكلت الحكومة اليابانية مجموعة طوارئ من ممثلي الوزارات الرئيسية في مكتب رئيس الوزراء، بشأن ما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا.
أمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يقوم بزيارة إلى روما، الحكومة بتقديم معلومات دقيقة على الفور للسكان، والتأكيد على سلامة السفن والطائرات، والاستعداد التام للمواقف غير المتوقعة.
أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم صاروخا مجهولا في اتجاه اليابان، وهناك احتمال أن يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات. هذا هو الاختبار الصاروخي رقم 14 في كوريا الشمالية في عام 2022.
وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان ارتفاع الصاروخ 800 كيلومتر، سقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يتم تسجيل أي ضرر لليابان. واحتجت السفارة اليابانية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين على تصرفات كوريا الشمالية.
ومنذ مطلع العام أجرت بيونغ يانغ أكثر من عشر تجارب صاروخية من بينها خصوصا إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في سابقة منذ 2017.
والأسبوع الماضي جدد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، التهديد بأن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم "بشكل استباقي" أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية.
وكان كيم قال خلال عرض عسكري ضخم أقيم في بيونغ يانغ في 25 أبريل/ نيسان إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت "المصالح الأساسية" لكوريا الشمالية للتهديد.