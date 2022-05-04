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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/انفجار-مستودع-نفط-في-ماكيفكا-بجمهورية-دونيتسك-جراء-قصفه-من-الجانب-الأوكراني-1061830470.html
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا بجمهورية دونيتسك جراء قصفه من الجانب الأوكراني...فيديو
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا بجمهورية دونيتسك جراء قصفه من الجانب الأوكراني...فيديو
سجل المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قصف منطقة ماكييفكا داخل أراضي دونيتسك، ما أسفر عن احتراق... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:16+0000
2022-05-04T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في البيان: "تم تسجيل هجوم من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أفدييفكا وماكييفكا، وتم إطلاق قذيفة من عيار 122 ملم".وفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن مستودع النفط لا يزال مشتعلا بعد الانفجار.وجاء في بيانه: "بحسب المعطيات الأولية أدى قصف مستودع النفط في ماكيفكا إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ6-قذائف-من-عيار-122-ملم-1061827331.html
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-إثر-قصف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-دونيتسك-1061747311.html
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انفجار مستودع نفط في ماكييفكا بجمهورية دونيتسك جراء قصفه من الجانب الأوكراني...فيديو

07:16 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقوات دونيتسك الشعبية تنتشر في شوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022
قوات دونيتسك الشعبية تنتشر في شوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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سجل المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قصف منطقة ماكييفكا داخل أراضي دونيتسك، ما أسفر عن احتراق مستودع للنفط.
وجاء في البيان: "تم تسجيل هجوم من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أفدييفكا وماكييفكا، وتم إطلاق قذيفة من عيار 122 ملم".
وفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن مستودع النفط لا يزال مشتعلا بعد الانفجار.
وجاء في بيانه: "بحسب المعطيات الأولية أدى قصف مستودع النفط في ماكيفكا إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 122 ملم
01:32 GMT
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك
29 أبريل, 19:04 GMT
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
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