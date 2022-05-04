https://arabic.sputniknews.com/20220504/انفجار-مستودع-نفط-في-ماكيفكا-بجمهورية-دونيتسك-جراء-قصفه-من-الجانب-الأوكراني-1061830470.html
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا بجمهورية دونيتسك جراء قصفه من الجانب الأوكراني...فيديو
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا بجمهورية دونيتسك جراء قصفه من الجانب الأوكراني...فيديو
سجل المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قصف منطقة ماكييفكا داخل أراضي دونيتسك، ما أسفر عن احتراق... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T07:16+0000
2022-05-04T07:16+0000
2022-05-04T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في البيان: "تم تسجيل هجوم من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أفدييفكا وماكييفكا، وتم إطلاق قذيفة من عيار 122 ملم".وفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن مستودع النفط لا يزال مشتعلا بعد الانفجار.وجاء في بيانه: "بحسب المعطيات الأولية أدى قصف مستودع النفط في ماكيفكا إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ6-قذائف-من-عيار-122-ملم-1061827331.html
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-إثر-قصف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-دونيتسك-1061747311.html
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روسيا
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا بجمهورية دونيتسك جراء قصفه من الجانب الأوكراني...فيديو
07:16 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
سجل المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قصف منطقة ماكييفكا داخل أراضي دونيتسك، ما أسفر عن احتراق مستودع للنفط.
وجاء في البيان: "تم تسجيل هجوم من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أفدييفكا وماكييفكا، وتم إطلاق قذيفة من عيار 122 ملم".
وفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن مستودع النفط لا يزال مشتعلا بعد الانفجار.
وجاء في بيانه: "بحسب المعطيات الأولية أدى قصف مستودع النفط في ماكيفكا إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.