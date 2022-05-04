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بايدن: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا
بايدن: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن مستعدة دائما لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش الخطوات المقبلة مع الحلفاء بدول السبع... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T16:15+0000
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العالم
جو بايدن
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب متلفز: "منفتحون دائما لفرض عقوبات إضافية. سوف أتحدث مع الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع حول ما سنفعله".هذا ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، في تصريحات للبرلمان الأوروبي: "سيكون هذا حظرًا كاملاً على استيراد النفط الروسي والمحمول بحراً وخطوط الأنابيب والخام والمكرر"، مضيفة: "سوف نتأكد من التخلص التدريجي من النفط الروسي بطريقة منظمة، تسمح لنا ولشركائنا بتأمين طرق إمداد بديلة وتقليل التأثير على الأسواق العالمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/ثلاث-دول-في-الاتحاد-الأوروبي-تعارض-الحظر-المفروض-على-نقل-النفط-الروسي-1061849675.html
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العالم, جو بايدن, روسيا

بايدن: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا

16:15 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن مستعدة دائما لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش الخطوات المقبلة مع الحلفاء بدول السبع هذا الأسبوع.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب متلفز: "منفتحون دائما لفرض عقوبات إضافية. سوف أتحدث مع الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع حول ما سنفعله".
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تعارض الحظر المفروض على نقل النفط الروسي
15:33 GMT
هذا ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، في تصريحات للبرلمان الأوروبي: "سيكون هذا حظرًا كاملاً على استيراد النفط الروسي والمحمول بحراً وخطوط الأنابيب والخام والمكرر"، مضيفة: "سوف نتأكد من التخلص التدريجي من النفط الروسي بطريقة منظمة، تسمح لنا ولشركائنا بتأمين طرق إمداد بديلة وتقليل التأثير على الأسواق العالمية".
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