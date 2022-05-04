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https://arabic.sputniknews.com/20220504/بروفة-للعرض-الجوي-الروسي-في-العاصمة-موسكو-قبيل-احتفالات-عيد-النصر-1061837145.html
بروفة للعرض الجوي الروسي في العاصمة موسكو قبيل احتفالات عيد النصر
بروفة للعرض الجوي الروسي في العاصمة موسكو قبيل احتفالات عيد النصر
تشهد العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت 7 مايو/أيار، بروفة للعرض العسكري الجوي بمناسبة عيد النصر الذي سيقام في 9 مايو/أيار 2022 في الساحة الحمراء، والذي سيتضمن... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T10:14+0000
2022-05-04T10:16+0000
العالم
روسيا
عيد النصر
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وستشارك عدة طائرات في هذا العرض المهيب، منها حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "Tu-95MS" و"Tu-160" مقترنة بناقلة جوية "Il-78"، ومقاتلات "MiG-29"، و"Su-35S"، و"MiG-31"، وطائرات من الجيل الخامس "Su-57"، وقاذفات بعيدة المدى من طراز "Tu-22M3"، وطائرة "Il -80" مركز تحكم وطائرات هليكوبتر من طراز "Ka-52" و"Mi-28N" و"Mi-24" و"Mi-8" وطائرة هليكوبتر نقل "Mi-26"، بحسب موقع "aviation21".وستطير ثمانية مقاتلات من طراز "MiG-29SMT" فوق الساحة الحمراء بترتيب يمثل حرف "Z"، وذلك دعما للقوات المسلحة الروسية التي تنفذ عملية خاصة في أوكرانيا، فيما سيتم اختتام العرض الجوي بحسب النموذج التقليدي السنوي الذي يتضمن مشاركة تسع طائرات من فرق "الفرسان الروس" و"سويفت" البهلوانية في تشكيل "جوهرة كوبان".وكما هي العادة في هذا التوقيت التاريخي المهم لروسيا، ستقوم ست طائرات هجومية من طراز "Su-25" بتزيين السماء فوق الساحة الحمراء بثلاثة ألون تجسد العلم الروسي، وهي الأبيض والأزرق والأحمر.وستقام البروفات الخاصة بالعرض العسكري الجوي خارج موسكو فوق ملعب تدريب "ألابينو"، حيث تم تحديد مسارات حركة جميع تشكيلات وفروع القوات المسلحة، بما في ذلك الطيران.وستجرى البروفة الجوية لمسيرة النصر يوم السبت 7 مايو/أيار، حيث سيكون من الممكن مراقبة العرض الجوي من جميع نقاط العاصمة تقريبا حوالي الساعة 11:00.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/مقاتلات-ميغ-31-إي-الاعتراضية-تظهر-في-عيد-النصر-بنسخة-فضائية-1061761464.html
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العالم, روسيا, عيد النصر

بروفة للعرض الجوي الروسي في العاصمة موسكو قبيل احتفالات عيد النصر

10:14 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلة "سو-30إس إم" متعددة الأغراض لفريق العرض الجوي "الفرسان الروس" التابعة لقوات السلاح الروس الروسي أثناء الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في كوبينكا
المقاتلة سو-30إس إم متعددة الأغراض لفريق العرض الجوي الفرسان الروس التابعة لقوات السلاح الروس الروسي أثناء الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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تشهد العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت 7 مايو/أيار، بروفة للعرض العسكري الجوي بمناسبة عيد النصر الذي سيقام في 9 مايو/أيار 2022 في الساحة الحمراء، والذي سيتضمن مشاركة 77 طائرة وطائرة هليكوبتر، وفقًا لعدد السنوات منذ نهاية الحرب الوطنية العظمى.
وستشارك عدة طائرات في هذا العرض المهيب، منها حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "Tu-95MS" و"Tu-160" مقترنة بناقلة جوية "Il-78"، ومقاتلات "MiG-29"، و"Su-35S"، و"MiG-31"، وطائرات من الجيل الخامس "Su-57"، وقاذفات بعيدة المدى من طراز "Tu-22M3"، وطائرة "Il -80" مركز تحكم وطائرات هليكوبتر من طراز "Ka-52" و"Mi-28N" و"Mi-24" و"Mi-8" وطائرة هليكوبتر نقل "Mi-26"، بحسب موقع "aviation21".
وستطير ثمانية مقاتلات من طراز "MiG-29SMT" فوق الساحة الحمراء بترتيب يمثل حرف "Z"، وذلك دعما للقوات المسلحة الروسية التي تنفذ عملية خاصة في أوكرانيا، فيما سيتم اختتام العرض الجوي بحسب النموذج التقليدي السنوي الذي يتضمن مشاركة تسع طائرات من فرق "الفرسان الروس" و"سويفت" البهلوانية في تشكيل "جوهرة كوبان".
وكما هي العادة في هذا التوقيت التاريخي المهم لروسيا، ستقوم ست طائرات هجومية من طراز "Su-25" بتزيين السماء فوق الساحة الحمراء بثلاثة ألون تجسد العلم الروسي، وهي الأبيض والأزرق والأحمر.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
مقاتلات "ميغ-31 إي" الاعتراضية تظهر في عيد النصر "بنسخة فضائية"
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وستقام البروفات الخاصة بالعرض العسكري الجوي خارج موسكو فوق ملعب تدريب "ألابينو"، حيث تم تحديد مسارات حركة جميع تشكيلات وفروع القوات المسلحة، بما في ذلك الطيران.
وستجرى البروفة الجوية لمسيرة النصر يوم السبت 7 مايو/أيار، حيث سيكون من الممكن مراقبة العرض الجوي من جميع نقاط العاصمة تقريبا حوالي الساعة 11:00.
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