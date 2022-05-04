https://arabic.sputniknews.com/20220504/بعد-العقوبات-الممنهجة-ضد-الإعلام-الروسي-أين-أصبحت-حرية-الصحافة؟-المفكر-عبد-الباري-عطوان-يجيب-1061847701.html

بعد العقوبات الممنهجة ضد الإعلام الروسي.. أين أصبحت حرية الصحافة؟.. المفكر عبد الباري عطوان يجيب

بعد العقوبات الممنهجة ضد الإعلام الروسي.. أين أصبحت حرية الصحافة؟.. المفكر عبد الباري عطوان يجيب

نناقش في هذه الحلقة: النازيون الأوكرانيون يقصفون الممرات الإنسانية؛ واشنطن تحدد موقفها من القدس ودمشق وطهران؛ في يوم الصحافة العالمي هل نفتقر لصحافة حرة؟ 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T14:50+0000

2022-05-04T14:50+0000

2022-05-04T14:50+0000

راديو

بلا قيود

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أين حرية الصحافة؟ عبد الباري عطوان يجيب أين حرية الصحافة؟ عبد الباري عطوان يجيب

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بناء على توصية من اليونيسكو، يوما عالميا لحرية الصحافة، لكن للأسف نرى أن تقييد الصحافيين يزداد يوما بعد يوم، وفقا لأجندات دول ومؤسسات وحكومات، فأين هي حرية الصحافة اليوم؟عن هذا السؤال أجاب، الكاتب والإعلامي الكبير، عبد الباري عطوان، بقوله لـ "بلا قيود":النازيون الأوكرانيون يستهدفون الممرات الإنسانيةأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن النازيين الأوكرانيين قصفوا الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول في أي اتجاه يختارونه، إن كان نحو روسيا، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف.حول هذا الموضوع قال الناشط والباحث السياسي، جورج السعود، لـ "بلا قيود":واشنطن تجاهر بإعاقة حل ملفات فلسطين وسوريا وإيرانأعلنت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، موقف بلادها من ثلاث ملفات هامة في الشرق الأوسط، هي فلسطين، وسوريا، وإيران.وقالت إن الوقت غير مناسب لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن سوريا لم تقم بالخطوات الضرورية لتطبيع العلاقات معها، وأيضا إن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قد لا تحصل.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، على هذا الموضوع بقوله:التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио