https://arabic.sputniknews.com/20220504/بعد-العقوبات-الممنهجة-ضد-الإعلام-الروسي-أين-أصبحت-حرية-الصحافة؟-المفكر-عبد-الباري-عطوان-يجيب-1061847701.html
بعد العقوبات الممنهجة ضد الإعلام الروسي.. أين أصبحت حرية الصحافة؟.. المفكر عبد الباري عطوان يجيب
بعد العقوبات الممنهجة ضد الإعلام الروسي.. أين أصبحت حرية الصحافة؟.. المفكر عبد الباري عطوان يجيب
نناقش في هذه الحلقة: النازيون الأوكرانيون يقصفون الممرات الإنسانية؛ واشنطن تحدد موقفها من القدس ودمشق وطهران؛ في يوم الصحافة العالمي هل نفتقر لصحافة حرة؟ 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T14:50+0000
2022-05-04T14:50+0000
2022-05-04T14:50+0000
راديو
بلا قيود
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أين حرية الصحافة؟ عبد الباري عطوان يجيب
أين حرية الصحافة؟ عبد الباري عطوان يجيب
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بناء على توصية من اليونيسكو، يوما عالميا لحرية الصحافة، لكن للأسف نرى أن تقييد الصحافيين يزداد يوما بعد يوم، وفقا لأجندات دول ومؤسسات وحكومات، فأين هي حرية الصحافة اليوم؟عن هذا السؤال أجاب، الكاتب والإعلامي الكبير، عبد الباري عطوان، بقوله لـ "بلا قيود":النازيون الأوكرانيون يستهدفون الممرات الإنسانيةأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن النازيين الأوكرانيين قصفوا الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول في أي اتجاه يختارونه، إن كان نحو روسيا، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف.حول هذا الموضوع قال الناشط والباحث السياسي، جورج السعود، لـ "بلا قيود":واشنطن تجاهر بإعاقة حل ملفات فلسطين وسوريا وإيرانأعلنت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، موقف بلادها من ثلاث ملفات هامة في الشرق الأوسط، هي فلسطين، وسوريا، وإيران.وقالت إن الوقت غير مناسب لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن سوريا لم تقم بالخطوات الضرورية لتطبيع العلاقات معها، وأيضا إن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قد لا تحصل.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، على هذا الموضوع بقوله:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
بعد العقوبات الممنهجة ضد الإعلام الروسي.. أين أصبحت حرية الصحافة؟.. المفكر عبد الباري عطوان يجيب
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نناقش في هذه الحلقة: النازيون الأوكرانيون يقصفون الممرات الإنسانية؛ واشنطن تحدد موقفها من القدس ودمشق وطهران؛ في يوم الصحافة العالمي هل نفتقر لصحافة حرة؟
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بناء على توصية من اليونيسكو، يوما عالميا لحرية الصحافة، لكن للأسف نرى أن تقييد الصحافيين يزداد يوما بعد يوم، وفقا لأجندات دول ومؤسسات وحكومات، فأين هي حرية الصحافة اليوم؟
عن هذا السؤال أجاب، الكاتب والإعلامي الكبير، عبد الباري عطوان، بقوله لـ "بلا قيود
":
"أنا مصاب بخيبة أمل كبيرة بالنظر إلى حالة التدهور الذي تمر بها الصحافة، وربما لن تتوقف إلا بعد اختفاء حرية التعبير والصحافة نهائيا، وسيطرة التعتيم والتزوير على هذه المهنة، لا سيما ما نراه حاليا بعد الأزمة الأوكرانية، وحجب مواقع الإعلام الروسي، علما أن الغرب كان يتهم الإعلام الروسي بأنه إعلام دولة ولا يتمتع بالحرية، فإن كان كذلك لماذا يخشى هذا الإعلام الغربي من الروسي ويسعى إلى حجبه في كل مكان؟ وأنا أشاهد الإعلام الروسي وأقر بحرصه على استضافة الرأي الآخر، وأنا حاليا أتعرض لحملة شرسة جدا من أجل توفير ذرائع لسجني، وهذا كلام بروفيسور إسرائيلي في الجامعة، أكد على الهواء مباشرة وبالصوت والصورة، أن إسرائيل نجحت بمنعي من الظهور في أي وسيلة إعلام غربية، كما تم حجبي من جميع وسائل التواصل الإجتماعي، خاصة فيسبوك، لأنني أسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين من قبل إسرائيل".
النازيون الأوكرانيون يستهدفون الممرات الإنسانية
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن النازيين الأوكرانيين قصفوا الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول في أي اتجاه يختارونه، إن كان نحو روسيا، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف.
حول هذا الموضوع قال الناشط والباحث السياسي، جورج السعود، لـ "بلا قيود
":
إن "النازيين في أوكرانيا والإرهابيين في سوريا وجهان لعملة واحدة، ويكررون نفس الأسلوب، ويقصفون الممرات الإنسانية ليتهموا الجيش بها، وأنا كنت شاهد عيان على ذلك، والمشغل لكلا الطرفين واحد، ولنفس الغاية والهدف".
واشنطن تجاهر بإعاقة حل ملفات فلسطين وسوريا وإيران
أعلنت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، موقف بلادها من ثلاث ملفات هامة في الشرق الأوسط، هي فلسطين، وسوريا، وإيران.
وقالت إن الوقت غير مناسب لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن سوريا لم تقم بالخطوات الضرورية لتطبيع العلاقات معها، وأيضا إن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قد لا تحصل.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، علق الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، على هذا الموضوع بقوله:
" ليس من مصلحة واشنطن حل القضية الفلسطينية، لأنها تقف بشكل مطلق مع الكيان الصهيوني، لذلك لا تريد استئناف عملية السلام، وبالنسبة لسوريا فالمطلوب منها تقديم تنازلات أولها الاعتراف بإسرائيل، أما فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني فأعتقد أن هذا التصريح للاستهلاك الإعلامي والضغط على طهران".
التفاصيل في الملف الصوتي...