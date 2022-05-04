https://arabic.sputniknews.com/20220504/بكفالة-أمريكا-تطلق-سراح-رئيس-وزراء-جزر-فيرجن-البريطانية-1061856580.html
بكفالة.. أمريكا تطلق سراح رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية
بكفالة.. أمريكا تطلق سراح رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية
أطلقت محكمة أمريكية سراح رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية، اليوم الأربعاء، المتهم بتهريب مخدرات، بكفالة قيمتها 500 ألف دولار. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T20:44+0000
2022-05-04T20:44+0000
2022-05-04T20:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي قرار مفاجئ، رفضت قاضية المحكمة الفيدرالية في ميامي، أليسيا أوتازو رييس، حجة المدعين بأن أندرو ألتورو فاهي سوف يفر من الولايات المتحدة إذا تم إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة بتهم تهريب الكوكايين، بحسب "أسوشيتد برس".وبدلا من ذلك قالت إنه بإمكانه أن يبقى في ميامي بمنزل مستأجر لابنتيه الطالبتين، إذا سلم هو وأسرته وثائق سفرهم وارتدى سوار المراقبة الإلكتروني ودفع كفالة بقيمة 500 ألف دولار.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الادعاء الاتحادي في ميامي وجه اتهامات لرئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية أندرو ألتورو فاهي واثنين آخرين بتهريب الكوكايين وغسيل أموال.وألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض على فاهي بينما كان يستعد لركوب طائرة خاصة في منطقة ميامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/محكمة-أمريكية-تعيد-فرض-حكم-الإعدام-على-منفذ-تفجير-ماراثون-بوسطن-1059457012.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
بكفالة.. أمريكا تطلق سراح رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية
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أطلقت محكمة أمريكية سراح رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية، اليوم الأربعاء، المتهم بتهريب مخدرات، بكفالة قيمتها 500 ألف دولار.
وفي قرار مفاجئ، رفضت قاضية المحكمة الفيدرالية في ميامي، أليسيا أوتازو رييس، حجة المدعين بأن أندرو ألتورو فاهي سوف يفر من الولايات المتحدة إذا تم إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة بتهم تهريب الكوكايين، بحسب "أسوشيتد برس".
وبدلا من ذلك قالت إنه بإمكانه أن يبقى في ميامي بمنزل مستأجر لابنتيه الطالبتين، إذا سلم هو وأسرته وثائق سفرهم وارتدى سوار المراقبة الإلكتروني ودفع كفالة بقيمة 500 ألف دولار.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية
أن الادعاء الاتحادي في ميامي وجه اتهامات لرئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية أندرو ألتورو فاهي واثنين آخرين بتهريب الكوكايين وغسيل أموال.
وألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض على فاهي بينما كان يستعد لركوب طائرة خاصة في منطقة ميامي.