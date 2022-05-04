https://arabic.sputniknews.com/20220504/بكين-تغلق-10-من-محطات-مترو-الأنفاق-لمواجهة-كورونا-1061849104.html

بكين تغلق 10% من محطات مترو الأنفاق لمواجهة كورونا

بكين تغلق 10% من محطات مترو الأنفاق لمواجهة كورونا

أغلقت العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، 60 محطة من محطات مترو الأنفاق، وهو ما يزيد عن 10% من شبكتها الواسعة، كإجراء إضافي لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T15:15+0000

2022-05-04T15:15+0000

2022-05-04T15:15+0000

الصين

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060678957_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_6e78aa1cbdcc1bf5686b2be2484b3759.jpg

وفي الصباح تم إغلاق 40 محطة مترو، وبعد الظهر 20 محطة أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت هيئة مترو أنفاق بكين في رسالة مقتضبة إن معظم محطات وسط المدينة أغلقت كجزء من تدابير مواجهة الجائحة. لم يتم تحديد موعد لاستئناف الخدمة.وتشهد بكين حالة تأهب قصوى لمواجهة انتشار كوفيد 19، حيث تم قصر عمل المطاعم والحانات على تقديم الطعام في الخارج، بينما تم إغلاق الصالات الرياضية وتعليق الدراسة لأجل غير مسمى.أغلقت المواقع السياحية الرئيسية في المدينة بما في ذلك المدينة المحرمة وحديقة حيوانات بكين صالات معارضها الداخلية وتعمل فقط بشكل جزئي.تم عزل عدد قليل من المناطق التي تم اكتشاف إصابات فيها. وسجلت بكين اليوم الأربعاء 51 إصابة جديدة خمس منها بدون أعراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/الصين-مستاءة-بشدة-من-مخاوف-أمريكا-بشأن-سياستها-للوقاية-من-كورونا-اتهامات-لا-أساس-لها-1061028060.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, فيروس كورونا