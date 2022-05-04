https://arabic.sputniknews.com/20220504/بكين-تغلق-10-من-محطات-مترو-الأنفاق-لمواجهة-كورونا-1061849104.html
بكين تغلق 10% من محطات مترو الأنفاق لمواجهة كورونا
بكين تغلق 10% من محطات مترو الأنفاق لمواجهة كورونا
أغلقت العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، 60 محطة من محطات مترو الأنفاق، وهو ما يزيد عن 10% من شبكتها الواسعة، كإجراء إضافي لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:15+0000
2022-05-04T15:15+0000
2022-05-04T15:15+0000
الصين
فيروس كورونا
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وفي الصباح تم إغلاق 40 محطة مترو، وبعد الظهر 20 محطة أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت هيئة مترو أنفاق بكين في رسالة مقتضبة إن معظم محطات وسط المدينة أغلقت كجزء من تدابير مواجهة الجائحة. لم يتم تحديد موعد لاستئناف الخدمة.وتشهد بكين حالة تأهب قصوى لمواجهة انتشار كوفيد 19، حيث تم قصر عمل المطاعم والحانات على تقديم الطعام في الخارج، بينما تم إغلاق الصالات الرياضية وتعليق الدراسة لأجل غير مسمى.أغلقت المواقع السياحية الرئيسية في المدينة بما في ذلك المدينة المحرمة وحديقة حيوانات بكين صالات معارضها الداخلية وتعمل فقط بشكل جزئي.تم عزل عدد قليل من المناطق التي تم اكتشاف إصابات فيها. وسجلت بكين اليوم الأربعاء 51 إصابة جديدة خمس منها بدون أعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/الصين-مستاءة-بشدة-من-مخاوف-أمريكا-بشأن-سياستها-للوقاية-من-كورونا-اتهامات-لا-أساس-لها-1061028060.html
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الصين, فيروس كورونا
بكين تغلق 10% من محطات مترو الأنفاق لمواجهة كورونا
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أغلقت العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، 60 محطة من محطات مترو الأنفاق، وهو ما يزيد عن 10% من شبكتها الواسعة، كإجراء إضافي لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا.
وفي الصباح تم إغلاق 40 محطة مترو، وبعد الظهر 20 محطة أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس"
.
وقالت هيئة مترو أنفاق بكين في رسالة مقتضبة إن معظم محطات وسط المدينة أغلقت كجزء من تدابير مواجهة الجائحة
. لم يتم تحديد موعد لاستئناف الخدمة.
وتشهد بكين حالة تأهب قصوى لمواجهة انتشار كوفيد 19، حيث تم قصر عمل المطاعم والحانات على تقديم الطعام في الخارج، بينما تم إغلاق الصالات الرياضية وتعليق الدراسة لأجل غير مسمى.
أغلقت المواقع السياحية الرئيسية في المدينة بما في ذلك المدينة المحرمة وحديقة حيوانات بكين صالات معارضها الداخلية وتعمل فقط بشكل جزئي.
تم عزل عدد قليل من المناطق التي تم اكتشاف إصابات فيها. وسجلت بكين اليوم الأربعاء 51 إصابة جديدة خمس منها بدون أعراض.