https://arabic.sputniknews.com/20220504/بوتين-يدعو-الغرب-للكف-عن-تسليح-أوكرانيا-لافروف-يتهم-إسرائيل-بدعم-النازيين-الجدد-1061848039.html

بوتين يدعو الغرب للكف عن تسليح أوكرانيا... لافروف يتهم إسرائيل بدعم "النازيين الجدد"

بوتين يدعو الغرب للكف عن تسليح أوكرانيا... لافروف يتهم إسرائيل بدعم "النازيين الجدد"

في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب إلى الكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إسرائيل بدعم النازيين... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T14:55+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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4-5 Sputnik World بوتين يدعو الغرب للكف عن تسليح أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب على الغرب أن يكف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما جدد ماكرون دعوته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.وأفاد بوتين بأنه على الرغم من "تناقض كييف وعدم استعدادها للعمل الجاد، لا يزال الجانب الروسي منفتحاً على الحوار"من أجل إيجاد مخرج للنزاع".من جانبه، أبلغ ماكرون نظيره الروسي أنه مستعد للعمل مع المنظمات الدولية، للمساعدة في رفع الحظر الروسي على الصادرات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأكد ماكرون لبوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقيات من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.وأضاف الحمروني أن هناك إمكانية لإيقاف إطلاق النار في الأيام القادمة وربما بدأت أطراف من الغرب ترى ألا مصلحة لفرنسا والدول الغربية في إدامة الحرب وإن كانت هناك أطراف تسعى لاستنزاف القوة الروسية في الحرب. وأضاف الحمروني أن ماكرون قد لا يكون مؤثرا في اتفاق سلام لكن سيكون أكثر حرية الآن لأنه في دورته الثانية ويستطيع المناورة مع الجانب الأمريكي.لافروف يتهم إسرائيل بدعم النازيين الجدد، وإسرائيل تطالب باعتذاراتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إسرائيل بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مصعداً بدرجة أكبر خلافاً بدأ عندما أفاد بأن زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر من "أصول يهودية".وأعادت موسكو التأكيد على وجهة نظر لافروف بأن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أصل يهودي، لا يمنع من أن يحكم النازيون الجدد أوكرانيا".في حديثه لعالم سبوتنيك، قال دكتور أيمن الحنيطي خبير الشؤون الإسرائيلية إن: "الموقف الإسرائيلي غريب وفيه تناقضات؛ فتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ضد العملية الروسية في أوكرانيا والتنديد بها ثم في المقابل تجد القيادة الإسرائيلية تتحدث عن المصالح الإسرائيلية مع روسيا في سوريا وأهمية الحفاظ عليها، وهذا ما دفع لافروف إلى ذلك التصريح القوي الذي صدم القيادة الإسرائيلية بكل أطيافها لذا شنوا هجوما معاكسا وكأنهم الوحيدون الذين يعرفون التاريخ ويصنعون التاريخ".وأوضح الحنيطي أنه "سيكون هناك تهدئة وتفاهم في قادم الأيام لأن الإسرائيليين تحديدا في حاجة للحفاظ على مصالحهم ولاسيما في الملف الإيراني ولا تستطيع تل أبيب أن تتخطى الوجود الروسي وتأثيره مثلا فيما يتعلق بسوريا وإيران".تركيا تستعد لإعادة مليون لاجئ سوري طوعاًأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن التحضيرات لإعادة مليون سوري على الأراضي التركية إلى بلادهم، طوعياً، بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، وسط جدل حاد ومتصاعد بين الحكومة والمعارضة حول قضية اللاجئين السوريين.وأشار إلى أن المشروع الجديد، يتضمن جعل التجمعات السكنية المقرر تشييدها، مكتفية ذاتياً من حيث البنية الاقتصادية التحتية.وتستضيف تركيا نحو خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.ورأى يوسف أن تركيا تتصرف دون أي تشاور أو تنسيق مع الحكومة السورية.وتوقع أن: "تركيا تجهز لضم هذه المناطق لها يوما ما عندما يحين الوقت ومن ثم تقوم بإعطاء الجنسية التركية لهؤلاء وتقول إنهم يريدون الانضمام لتركيا بالفعل وستقوم بإجراء استفتاء على ذلك وهي بهذا تحاول تحقيق ما يسمى بالميثاق الملي بمناطق معينة كشمال اللاذقية وإدلب ومناطق في حلب والحسكة ودير الزور، وهي حدود رسمها العثمانيون عام 1920 لأراض يعتبرونها تركية".

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