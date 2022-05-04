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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/بوتين-يمنع-وقوع-الطامة-الكبرى-1061832732.html
بوتين يمنع وقوع "الطامة الكبرى"
بوتين يمنع وقوع "الطامة الكبرى"
أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من منع وقوع "الطامّة الكبرى". 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:05+0000
2022-05-04T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس الدوما، عبر حسابه في "تلغرام" أنه كان من الممكن أن يشهد العالم وقوع الطامّة الكبرى لو تحقق ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحقيقه بواسطة أوكرانيا.وكانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعدان أوكرانيا لمهاجمة روسيا. ويدل على ذلك شروع الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2022 بتوريد الأسلحة لأوكرانيا.وحال بوتين دون وقوع الهجوم الذي كان يمكن أن تتعرض له روسيا عندما أعلن قراره ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
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روسيا

بوتين يمنع وقوع "الطامة الكبرى"

08:05 GMT 04.05.2022
© Sputnik . РИА Новостиمدرعات الجيش الروسي
مدرعات الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من منع وقوع "الطامّة الكبرى".
وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس الدوما، عبر حسابه في "تلغرام" أنه كان من الممكن أن يشهد العالم وقوع الطامّة الكبرى لو تحقق ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحقيقه بواسطة أوكرانيا.
وكانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعدان أوكرانيا لمهاجمة روسيا. ويدل على ذلك شروع الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2022 بتوريد الأسلحة لأوكرانيا.
وحال بوتين دون وقوع الهجوم الذي كان يمكن أن تتعرض له روسيا عندما أعلن قراره ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

تمكن (بوتين) من منع وقوع هجوم على روسيا.

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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
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