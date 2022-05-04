https://arabic.sputniknews.com/20220504/بوتين-يمنع-وقوع-الطامة-الكبرى-1061832732.html
بوتين يمنع وقوع "الطامة الكبرى"
بوتين يمنع وقوع "الطامة الكبرى"
أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من منع وقوع "الطامّة الكبرى". 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T08:05+0000
2022-05-04T08:05+0000
2022-05-04T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس الدوما، عبر حسابه في "تلغرام" أنه كان من الممكن أن يشهد العالم وقوع الطامّة الكبرى لو تحقق ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحقيقه بواسطة أوكرانيا.وكانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعدان أوكرانيا لمهاجمة روسيا. ويدل على ذلك شروع الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2022 بتوريد الأسلحة لأوكرانيا.وحال بوتين دون وقوع الهجوم الذي كان يمكن أن تتعرض له روسيا عندما أعلن قراره ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يمنع وقوع "الطامة الكبرى"
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أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من منع وقوع "الطامّة الكبرى".
وأوضح
فياتشيسلاف فولودين، رئيس الدوما، عبر حسابه في "تلغرام" أنه كان من الممكن أن يشهد العالم وقوع الطامّة الكبرى لو تحقق ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحقيقه بواسطة أوكرانيا.
وكانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعدان أوكرانيا لمهاجمة روسيا. ويدل على ذلك شروع الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2022 بتوريد الأسلحة لأوكرانيا.
وحال بوتين دون وقوع الهجوم الذي كان يمكن أن تتعرض له روسيا عندما أعلن قراره ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
تمكن (بوتين) من منع وقوع هجوم على روسيا.