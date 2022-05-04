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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/بيسكوف-ينفي-تقارير-حول-إعلان-التعبئة-العامة-في-9-مايو-1061840334.html
بيسكوف ينفي تقارير حول إعلان التعبئة العامة في 9 مايو
بيسكوف ينفي تقارير حول إعلان التعبئة العامة في 9 مايو
وصف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التقارير التي تفيد باحتمال إعلان التعبئة العامة في روسيا في 9 مايو/ أيار الجاري بأنها هراء وكذب. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T11:37+0000
2022-05-04T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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وجاءت إجابة بيسكوف هذه عن سؤال حول ما إذا كان الأمر يستحق الاستماع إلى التقارير التي تظهر في المنشورات الغربية والتي تفيد بأنه من المفترض أن تعلن روسيا عن التعبئة العامة في 9 مايو.وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن في وقت سابق، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/استئناف-الهجوم-على-آزوفستال-1061834828.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف

بيسكوف ينفي تقارير حول إعلان التعبئة العامة في 9 مايو

11:37 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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وصف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التقارير التي تفيد باحتمال إعلان التعبئة العامة في روسيا في 9 مايو/ أيار الجاري بأنها هراء وكذب.
وجاءت إجابة بيسكوف هذه عن سؤال حول ما إذا كان الأمر يستحق الاستماع إلى التقارير التي تظهر في المنشورات الغربية والتي تفيد بأنه من المفترض أن تعلن روسيا عن التعبئة العامة في 9 مايو.
وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن في وقت سابق، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
استئناف الهجوم على "آزوفستال"
10:17 GMT
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:41 GMT
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