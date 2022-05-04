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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/تحرير-دونباس-الحياة-السلمية-تعود-إلى-ماريوبول-1061829250.html
تحرير دونباس.. الحياة السلمية تعود إلى ماريوبول
تحرير دونباس.. الحياة السلمية تعود إلى ماريوبول
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن عودة الحياة السلمية إلى مدينة ماريوبول. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T06:26+0000
2022-05-04T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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ويدل على ذلك، مثلا، ظهور الأطفال في وسط المدينة التي شهدت أعمالا قتالية قبل أسبوعين.وتعد ماريوبول ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية بمنطقة دونباس التي رفضت الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وتمكت قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني الجديد من استعادة السيطرة على هذه المدينة في يونيو/حزيران 2014.وبدأت قوات جمهورية دونيتسك أخيرا عملية تحرير أراضيها من قوات نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في 16 أبريل/نيسان 2022 تحرير ماريوبول من قوات الجيش الأوكراني والمجموعات المسلحة المكونة من النازيين الجدد والمرتزقة الأجانب. وحوصرت فلول القوات الأوكرانية في مجمع "آزوفستال" للحديد والصلب.
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العالم, روسيا

تحرير دونباس.. الحياة السلمية تعود إلى ماريوبول

06:26 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الذهاب إلى بنك الصورمركز المساعدة الإنسانية بمدينة ماريوبول
مركز المساعدة الإنسانية بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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أفاد مراسل "سبوتنيك" عن عودة الحياة السلمية إلى مدينة ماريوبول.
ويدل على ذلك، مثلا، ظهور الأطفال في وسط المدينة التي شهدت أعمالا قتالية قبل أسبوعين.
وتعد ماريوبول ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية بمنطقة دونباس التي رفضت الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وتمكت قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني الجديد من استعادة السيطرة على هذه المدينة في يونيو/حزيران 2014.
وبدأت قوات جمهورية دونيتسك أخيرا عملية تحرير أراضيها من قوات نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في 16 أبريل/نيسان 2022 تحرير ماريوبول من قوات الجيش الأوكراني والمجموعات المسلحة المكونة من النازيين الجدد والمرتزقة الأجانب. وحوصرت فلول القوات الأوكرانية في مجمع "آزوفستال" للحديد والصلب.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
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