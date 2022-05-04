https://arabic.sputniknews.com/20220504/تحرير-دونباس-الحياة-السلمية-تعود-إلى-ماريوبول-1061829250.html
تحرير دونباس.. الحياة السلمية تعود إلى ماريوبول
تحرير دونباس.. الحياة السلمية تعود إلى ماريوبول
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن عودة الحياة السلمية إلى مدينة ماريوبول. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T06:26+0000
2022-05-04T06:26+0000
2022-05-04T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061829225_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_0ce9de288b717b50fdc68e1befd06d8e.jpg
ويدل على ذلك، مثلا، ظهور الأطفال في وسط المدينة التي شهدت أعمالا قتالية قبل أسبوعين.وتعد ماريوبول ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية بمنطقة دونباس التي رفضت الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وتمكت قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني الجديد من استعادة السيطرة على هذه المدينة في يونيو/حزيران 2014.وبدأت قوات جمهورية دونيتسك أخيرا عملية تحرير أراضيها من قوات نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في 16 أبريل/نيسان 2022 تحرير ماريوبول من قوات الجيش الأوكراني والمجموعات المسلحة المكونة من النازيين الجدد والمرتزقة الأجانب. وحوصرت فلول القوات الأوكرانية في مجمع "آزوفستال" للحديد والصلب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061829225_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_5ab1364cc4f5e230c44a2c1251114624.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
تحرير دونباس.. الحياة السلمية تعود إلى ماريوبول
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن عودة الحياة السلمية إلى مدينة ماريوبول.
ويدل على ذلك، مثلا، ظهور الأطفال في وسط المدينة التي شهدت أعمالا قتالية قبل أسبوعين.
وتعد
ماريوبول ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية بمنطقة دونباس التي رفضت الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وتمكت قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني الجديد من استعادة السيطرة على هذه المدينة في يونيو/حزيران 2014.
وبدأت قوات جمهورية دونيتسك أخيرا عملية تحرير أراضيها من قوات نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في 16 أبريل/نيسان 2022 تحرير ماريوبول من قوات الجيش الأوكراني والمجموعات المسلحة المكونة من النازيين الجدد والمرتزقة الأجانب. وحوصرت فلول القوات الأوكرانية في مجمع "آزوفستال" للحديد والصلب.